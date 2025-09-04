वृश्चिक राशिफल 4 सितंबर: रिश्ते में ऐसे बढ़ाएं भरोसा, शॉपिंग से पहले करें ये काम

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 4 September Prediction: राशिचक्र की आठवीं राशि वृश्चिक है। इस राशि का ग्रह स्वामी मंगल है। जानिए आज यानी कि 4 सितंबर का दिन इस राशि के लिए कैसा बीतने वाला है?

Scorpio Horoscope 4 September 2025, वृश्चिक राशिफल: लवलाइफ अच्छी जाएगी। ऑफिस में भी चीजें ठीक होंगी। पैसों के मामले में पुराने बचत से राहत मिलने वाली है। वहीं हेल्थ भी आज ठीक रहेगी।

वृश्चिक लव राशिफल: आज आपका केयरिंग नेचर किसी करीबी रिश्ते को मजबूत बनाएगी। यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो कोई छोटा सा राज या फिर प्यारा सा नोट शेयर करें, इससे भरोसा मजबूत होगा। अगर आप सिंगल हैं तो किसी नए इंसान से मिलते वक्त उसे ध्यान से सुनें। सच्ची और शांत बातचीत बड़े दिखावे से अधिक मायने रखेगी। एक हल्की-सी तारीफ गर्मजोशी भरी बातचीत शुरू कर सकती है और आज रात तक फीलिंग्स धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगी।

वृश्चिक करियर राशिफल: आज ऑफिस में उन कामों पर ज्यादा ध्यान दें, जिनमें सावधानी की जरूरत है। ध्यान देने से आप वो छोटी गलती पकड़ सकते हैं, जोकि औरों से छूट जाएगी। टीम से बात करते हुए किसी छोटी समस्या का हल भी मिल जाएगा। अगर आप लीडरशिप पोजीशन में हैं तो नरमी से पेश आएं और लोगों की मदद करें। मदद के लिए लोगों का आभार भी जताएं। किसी महत्वपूर्ण कार्य से पहले छोटा-सा ब्रेक लें। आपके ईमानदार प्रयास को जरूर सराहा जाएगा। आज दिन के अंत तक आपको किसी की मदद या फिर छोटा सा इनाम मिल सकता है।

वृश्चिक मनी राशिफल: आज छोटी-छोटी बचत आपको अच्छा रिजल्ट देगी। खरीदारी से पहले उचित दाम देख लें। अगर डिस्काउंट मिले तो जरूर लें। रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीज पर ही खर्चा करिए। भविष्य की जरूरत के लिए थोड़े पैसे बचाकर रखिए। आज कर्ज लेने या देने से बचें। कोई सलाह या मदद मिले तो पहले उसे ध्यान से सुनें। जो भी बचत करें, उसका एक नोट तैयार कर लें और बाद में इसका जश्न भी मनाएं।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल: आज छोटी-छोटी कोशिशों से शरीर बैलेंस्ड रहेगा। थोड़ा पैदल चलने की कोशिश करें। पीठ को स्ट्रेच करें और बार-बार पानी पिएं। थकान महसूस होने पर रेस्ट जरूर करें। आज एक टाइम पर एक ही काम पर फोकस करें। अतिरिक्त काम को ना कह दें। सिंपल सा खाना खाएं। रात में भारी खाना खाने से बचें। सोने से पहले एक मिनट शांत रहकर गहरी सांस लें। इससे आपका मन शांत रहेगा। एनर्जी बैलेंस्ड होगी और आपको नींद भी अच्छी आएगी।

वृश्चिक राशि के गुण ताकत: रहस्यमय, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: पक्ष शक करने वाला, जटिल, अधिकारपूर्ण, अभिमानी, अतिवादी

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का अंग: जननांग

ग्रह स्वामी: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: लाल मूंगा

स्वाभाविक अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

साधारण अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ