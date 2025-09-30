scorpio horoscope today 30 september 2025 vrishchik rashi daily prediction in hindi

वृश्चिक राशिफल 30 सितंबर: घरवालों से इस वक्त करें रिश्ते की बात, खाने में शामिल करें ये चीज

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 30 September Prediction: राशिचक्र की आठवीं राशि वृश्चिक है। इस राशि का ग्रह स्वामी मंगल है। जानिए आज का दिन इस राशि के लिए क्या-क्या लेकर आएगा?