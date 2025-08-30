वृश्चिक राशिफल 30 अगस्त: ना छेड़ें पार्टनर के पास्ट की बात, टीम मीटिंग में करें ये काम

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 30 August Prediction: राशिचक्र की आठवीं राशि वृश्चिक है। इस राशि का स्वामी ग्रह मंगल होता है। जानिए आज वृश्चिक राशि वालों का दिन कैसा बीतने वाला है?

Scorpio Horoscope 30 August 2025, वृश्चिक राशिफल: लव लाइफ में थोड़ी सी उथल-पुथल हो सकती है। बातचीत से गाड़ी वापस पटरी पर आएगी। करियर में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते है। पैसों के मामले में भी सतर्क रहने की जरूरत है। हेल्थ के मामले में सतर्क रहने की जरूरत है।

वृश्चिक लव राशिफल: आज रिश्तों में थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं। पार्टनर के पैरेंट्स से जुड़ा कोई तनाव हो सकता है। आज आपका नेचर बहुत ही ज्यादा मायने रखने वाला है। आज गलती से भी अपने पार्टनर के पास्ट को लेकर कोई भी बात ना छेड़ें। अच्छे लिस्नर बनें। पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें। अगर कहीं जाने की प्लानिंग करनी है तो आज दिन का दूसरा हिस्सा इस काम के लिए सही है। फ्यूचर से जुड़ी प्लानिंग करने के लिए भी आज का दिन शुभ है। सिंगल लोगों की मुलाकात आज किसी खास इंसान से हो सकती है।

वृश्चिक करियर राशिफल: आज काम में प्रोडक्टिविटी को लेकर कई दिक्कतें आ सकती हैं। आपको सीनियर्स की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। इससे आगे समस्या आ सकती है। आज के दिन टीम मीटिंग में कोई भी सुझाव देते वक्त सावधान रहें। आपको बातचीत की कला बखूबी आती है और आज यही बात किसी क्लाइंट को पसंद आएगी। इलेक्ट्रॉनिक सामान और मशीन से जुड़ा काम करने वाले लोग आज सावधान रहें। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज सरकारी नीतियों से सचेत रहना होगा। कुछ बिजनेसमैन को आज टैक्स रिटर्न से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं।

वृश्चिक मनी राशिफल: पैसों से जुड़े फैसलों पर आज ध्यान देने की जरूरत है। बिजनेस से जुड़े फैसलों में आज दिक्कत आ सकती है, इस वजह से भुगतान में देरी हो सकती है। भाई-बहन के साथ अगर पैसों से जुड़ा कोई विवाद लंबे समय से चलता चला आ रहा है तो आज उसे सुलझाने की कोशिश करिए। कुछ फीमेल्स को आज प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलने की संभावना है। आज कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीद सकते हैं। आज के दिन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। कुछ फीमेल्स को आज नई जिम्मेदारी मिल सकती है, इससे सैलरी बढ़ने के चांस हैं।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल: फीमेल्स को आज स्त्री रोग से जुड़ी समस्या हो सकती है। कुछ पुरुषों को आज छाती में दर्द या सांस से जुड़ी दिक्कत की शिकायत हो सकती है। किचन में काम करते वक्त आज फीमेल्स को सावधान रहना चाहिए। गैस चूल्हा जलाते समय या सब्जी काटते समय सावधानी बरतिए। आज बच्चों का वायरल फीवर या इन्फेक्शन ठीक हो सकता है। बड़े-बुजुर्ग लोगों को आज जोड़ों का दर्द और नींद ना आने की समस्या हो सकती है।

वृश्चिक राशि के गुण सकारात्मक पक्ष: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरियां: शक्की, जटिल, अधिकार जताने वाले, अहंकारी, अतिवादी

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का अंग: जननांग

स्वामी ग्रह: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: लाल मूंगा

प्राकृतिक मेल: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छा मेल: वृषभ, वृश्चिक

औसत मेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम मेल: सिंह, कुंभ