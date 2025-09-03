scorpio horoscope today 3 september 2025 vrishchik rashi daily prediction in hindi वृश्चिक राशिफल 3 सितंबर: सिंगल हैं तो आज करें ये काम, हड़बड़ी में शॉपिंग करने से बचें, rashifal - Hindustan
scorpio horoscope today 3 september 2025 vrishchik rashi daily prediction in hindi

वृश्चिक राशिफल 3 सितंबर: सिंगल हैं तो आज करें ये काम, हड़बड़ी में शॉपिंग करने से बचें

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 3 September Prediction: राशिचक्र की आठवीं राशि वृश्चिक है। इस राशि का ग्रह स्वामी मंगल होता है। जानिए आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयWed, 3 Sep 2025 06:16 AM
Scorpio Horoscope 3 September 2025, वृश्चिक राशिफल: आज आप पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ समस्याओं का हल निकाल पाएंगे। आज फोकस्ड रहें। क्लैरिटी वाली प्लानिंग को अपने मार्गदर्शन के रूप में लें। आज कुछ समय अकेले ही बिताएं।

वृश्चिक लव राशिफल: अपनी जरूरतों को पूरी क्लैरिटी के साथ बोलें। दूसरों की बात ध्यान से सुनें। ईमानदारी से कई गई बातचीत किसी भी तरह के भ्रम को दूर करती है। इससे सच्ची फीलिंग्स के लिए जगह भी बन पाती है। अगर आप सिंगल हैं तो छोटे-छोटे कदमों में अपना असली रूप दिखाएं और धीरे-धीरे किसी को अपनी परवाह महसूस करने दें। जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो आज पार्टनर की तारीफ करें और उन्हें प्यार भरा स्पर्श भी फील कराएं। अपनी फीलिंग्स को स्वीकार करिए। कुछ ऐसे जेस्चर करें जिससे पार्टनर को फील हो कि आप इस रिश्ते और बॉन्ड को महत्व देते हैं।

वृश्चिक करियर राशिफल: वर्कप्लेस पर फोकस्ड रहें। नोट्स बनाकर रखें ताकि समस्याओं का हल समय रहते किया जा सके। जब आगे का रास्ता पूरी क्लैरिटी के साथ दिखाई दें तभी अपने प्लान को प्रेजेंट करिए। इसके लिए जरूरी साधन की मांग कीजिए लेकिन इसमें जल्दबाजी ना दिखाएं। पहला वाला काम पूरा करके ही दूसरे काम पर हाथ डालें। अपने लक्ष्यों को निजी रखें। इसके बाद जो भी रिजल्ट आए उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शेयर करें।

वृश्चिक मनी राशिफल: पैसे के मामलों में आज थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। हड़बड़ी में खरीददारी करने से बचें। अपने बजट को रोजाना देखते रहें। इमरजेंसी के लिए थोड़ा पैसा अलग रखें। अगर कोई ऑफर मिल रहा है और इसमें डाउट हो तो सवाल जरूर पूछें। आने-जाने वाले पैसों का रिकॉर्ड रखें और हर हफ्ते इसे ट्रैक करें। बड़ा फैसला लेने से पहले किसी भरोसेमंद इंसान से सलाह लें।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल: अपनी बॉडी की देखभाल करें। कुछ मिनट धीमी सांस लेने से मन शांत होगा और तनाव कम होगा। अगर संभव हो पाए तो सुबह बाहर टहलें। इससे मन शांत रहेगा और अंदर से एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे। संतुलित भोजन करें। देर रात स्नैक्स ना खाएं। इससे आपकी नींद बिगड़ सकती है। थकान होने पर आराम करें। रूटीन में रहेंगे तो इससे मन भी साफ रहेगा। आज छोटी-छोटी खुशियों पर ध्यान देने का दिन है।

वृश्चिक राशि के गुण

शक्ति: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: संदेही, जटिल, अधिकार जताने वाले, घमंडी, अतिवादी

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का अंग: प्रजनन अंग

शासक ग्रह: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: मूंगा

प्राकृतिक मेल: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी संगति: वृषभ, वृश्चिक

औसत संगति: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम संगति: सिंह, कुंभ

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)