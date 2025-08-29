scorpio horoscope today 29 august 2025 vrishchik rashi daily prediction in hindi वृश्चिक राशिफल 29 अगस्त: वापस लौटेगा पुराना प्यार, इस चीज से बचें गर्भवती महिलाएं, rashifal - Hindustan
वृश्चिक राशिफल 29 अगस्त: वापस लौटेगा पुराना प्यार, इस चीज से बचें गर्भवती महिलाएं

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 29 August Prediction: राशिचक्र की आठवीं राशि वृश्चिक है। इस राशि का ग्रह स्वामी मंगल होता है। नीचे जानिए आज का दिन इस राशि के लिए कैसा बीतने वाला है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 06:52 AM
Scorpio Horoscope 29 August 2025, वृश्चिक राशिफल: लव लाइफ में आज थोड़ी उथल-पुथल मच सकती है। आप अपनी सूझबूझ से चीजें ठीक कर लेंगे। वर्कप्लेस पर आज ज्यादा समय देना होगा। पैसों के मामले में आज का दिन सही रहेगा। हेल्थ के मामले में थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है।

वृश्चिक लव राशिफल: लव लाइफ में आज ईजी रहने की कोशिश करिए। पार्टनर के साथ छोटे-छोटे मतभेद हो सकते हैं। कोशिश करें कि इससे आपके रोमांस में कमी नहीं आनी चाहिए। पार्टनर को स्पेशल फील करवाएं। अपनी फीलिंग्स को खुलकर जाहिर करिए। साथ ही उनकी फीलिंग्स का भी पूरा सम्मान करिए। कुछ फीमेल्स के लिए आज का दिन किसी मिरेकल से कम नहीं होगी क्योंकि आज वो अपने पुराने प्यार को वापस पाने में सफल होंगी। जो लोग शादीशुदा है, वो इस चीज से बचें।

वृश्चिक करियर राशिफल: आज वर्कप्लेस पर आपके लिए प्रोफेशनल रहना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। करियर के प्रति आपका डेडीकेशन साफ देखा जा सकता है। आज नए प्रोजेक्ट्स में ज्यादा समय और मेहनत दोनों लगेगी। नौकरी के चलते ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। जिन लोगों को आज इंटरव्यू देना है, वो लोग आज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसमें शामिल हो। आपको जो भी नई जिम्मेदारी मिलेगी, उससे आप अपने टेक्निकल स्किल्स को निखार पाएंगे। बिजनेस से जुड़े लोग नए कॉन्सेप्ट को मार्केट में लॉन्च कर पाएंगे। स्टूडेंट्स आज आसानी से एग्जाम क्लियर कर लेंगे।

वृश्चिक मनी राशिफल: आज कहीं से पैसे मिलने वाले हैं। आप पर्सनल सुख-सुविधाओं पर आज खर्चा करेंगे। पैसों के मामले में आपकी प्लानिंग बहुत जरूरी है। कुछ फीमेल्स आज दोस्तों और रिश्तेदारों से जुड़े मैटर्स को आज सुलझाएगी। पैसों से संबंधित सारे मसले आज हल होंगे। परिवार में आज प्रॉपर्टी को लेकर कुछ बहस हो सकती है। बिजनेस से जुड़े लोग आज अपने काम के विस्तार के लिए पैसे जुटा पाने में सफल होंगे। बैंक लोन को चुकाने का भी आज मौका मिलेगा।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल: आज कुछ ना कुछ दिक्कत रहने वाली है। हार्ट और लंग्स की बीमारी से पीड़ित लोग दवाइयां लेना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एथलेटिक्स से जुड़े लोगों को आज थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। प्रेग्नेंट लेडीज को आज किसी भी तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स से बचना है। आज के दिन बच्चे थोड़ा सा सावधान रहें क्योंकि उन्हें खेलते समय चोट लग सकती है। ट्रैवल के दौरान मेडिकल किट अपने साथ रखें।

वृश्चिक राशि के गुण

शक्ति: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: संदेही, जटिल, अधिकारवादी, अहंकारी, चरमपंथी स्वभाव

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का अंग: जननांग

शासक ग्रह: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: लाल मूंगा

प्राकृतिक अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी संगति: वृषभ, वृश्चिक

साधारण संगति: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम संगति: सिंह, कुंभ

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)