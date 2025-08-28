scorpio horoscope today 28 august 2025 vrishchik rashi daily prediction in hindi वृश्चिक राशिफल 28 अगस्त: आज मिल सकता है शादी का प्रपोजल, जॉब इंटरव्यू के लिए आ सकती है कॉल, rashifal - Hindustan
वृश्चिक राशिफल 28 अगस्त: आज मिल सकता है शादी का प्रपोजल, जॉब इंटरव्यू के लिए आ सकती है कॉल

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 28 August Prediction: वृश्चिक राशिचक्र की आठवीं राशि है। इस राशि का ग्रह स्वामी मंगल है। जानिए आज यानी 28 अगस्त का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या-क्या लेकर आया है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयThu, 28 Aug 2025 06:36 AM
Scorpio Horoscope 28 August 2025, वृश्चिक राशिफल: आज के प्रेशर को एक स्माइल के साथ ही पास होने दें। आज लव लाइफ अच्छी रहेगी। हेल्थ के साथ समझौता ना करें। पैसों को समझदारी से इस्तेमाल करें। आर्थिक स्थिति आज ठीक रहेगी।

वृश्चिक लव राशिफल: अपने पार्टनर को धैर्यपूर्वक सुनें। आज उन पर खूब प्यार लुटाएं। कुछ महिलाओं को किसी करीबी से शादी का प्रपोजल मिल सकता है। रिश्तों में आज बहसबाजी ना करें। अगर अपने पार्टनर को पैरेंट्स से मिलवाना है तो आज का दिन शुभ है। बातचीत से काफी चीजें सुधर सकती हैं। ट्रैवल से जुड़ा फैसला लेते वक्त पार्टनर की इच्छाओं का भी ध्यान रखें। ऑफिस रोमांस से बचें।

वृश्चिक करियर राशिफल: ईगो के साथ काम ना करें। टीम प्रोजेक्ट में जब काम करें तो वहां पर अहमियत पाने के लिए आपको ईगो छोड़ना होगा। कुछ चीजों के लिए आपको अपने टेक्निकल स्किल्स को तराशना होगा। आईटी, बैंकिंग और हेल्थ फील्ड से जुड़े लोग आज थोड़े बिजी रहेंगे। आज वर्कप्लेस में आपको आलोचना भी झेलनी पड़ सकती है। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज कुछ नया विचार आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करें। अगर दूसरी नौकरी की तलाश में हैं तो दिन के दूसरे हिस्से में इंटरव्यू के लिए कॉल भी आ सकती है।

वृश्चिक मनी राशिफल: आज हो सकता है कि आपको भाई-बहन या फिर किसी दोस्त की मदद करनी पड़े। अगर परिवार में पैसों से जुड़ी कोई समस्या आ रही थी तो आज उसका हल मिल जाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, ऐसे में ट्रैवलिंग का प्लान कर सकते हैं। अगर गाड़ी खरीदने की प्लानिंग है तो इसके लिए दिन के बाद का दूसरा हिस्सा शुभ है। अचानक से कुछ खर्चे ज्यादा हो सकते हैं।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल: हेल्थ से जुड़ी कोई बड़ी समस्या तो नहीं होगी। जिन लोगों को सांस से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें आज थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। आज हल्का फीवर या फिर माइग्रेन की दिक्कत से रूटीन प्रभावित हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। आज सुबह योग और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज से लाभ मिलेगा। स्मोकिंग और शराब के सेवन की आदत छोड़ने के लिए आज का दिन शुभ है।

वृश्चिक राशि के गुण

ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: संदेहशील, जटिल, अधिकार जताने वाले, घमंडी, चरमपंथी

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का अंग: जननांग

शासक ग्रह: प्लूटो, मंगल

भाग्यशाली दिन: मंगलवार

भाग्यशाली रंग: बैंगनी, काला

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रत्न: मूँगा

प्राकृतिक सामंजस्य: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी संगतता: वृषभ, वृश्चिक

साधारण संगतता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम संगतता: सिंह, कुंभ

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)