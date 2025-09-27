वृश्चिक राशिफल 27 सितंबर: सिंगल लोगों के लिए गुड न्यूज, इन 2 जगहों पर ना लगाएं पैसा

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 27 September Prediction: राशिचक्र की आठवीं राशि वृश्चिक की है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी मंगल है। जानिए आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्या-क्या लेकर आने वाला है?

Scorpio Horoscope 27 सितंबर 2025, वृश्चिक राशिफल: रिश्ते के लिए आज का दिन सही है। थोड़े एफर्ट्स जरूर करने होंगे। करियर के लिहाज से दिन ठीक है। पैसों के मामले में थोड़ी दिक्कतें आएंगी। वहीं अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें।

वृश्चिक लव राशिफल: प्यार के मामले में वृश्चिक राशि वालों का दिन अच्छा जाएगा। रिश्ते में और मजबूती लाने के लिए बातचीत जरूरी है। बहस या फिर खराब शब्दों से बचें। पार्टनर और आप एक-दूसरे का हर हाल में साथ देने की कोशिश करें। कुछ महिला जातकों को अपने रिश्ते के लिए परिवार का सपोर्ट मिलने वाला है। शाम तक पार्टनर के साथ रोमांटिक डिनर डेट प्लान कर सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं, वो आज नए प्यार से मिल सकेंगे। जो लोग शादीशुदा हैं, वो ऑफिस के रोमांस से बचें। इससे आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही प्रभावित होंगी।

वृश्चिक करियर राशिफल: आज आपकी मेहतन और कमिटमेंट से सारी चुनौतियां आसान हो जाएंगी। आईटी, हेल्थकेयर, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल, मीडिया, ऐडवर्टाइजिंग और एविएशन की फील्ड से जुड़े हुए लोगों को विदेश से अच्छे मौके मिल सकते हैं। मैनेजर और टीम लीडर कोशिश करें कि टीम के साथ रिश्ते अच्छे हो। मीटिंग में अपनी बात खुलकर सामने रखें। बिजनेस से जुड़े लोग अपने कारोबार को नई जगहों पर बढ़ा सकेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे स्टूडेंट्स को थोड़ी और मेहनत करनी है।

वृश्चिक मनी राशिफल: वृश्चिक राशि वालों को आज पैसों से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। बैंक लोन चुकाने में दिक्कत हो सकती है। इसका असर आपकी पर्सनल लाइफ पर भी पड़ेगा। कुछ पुरुष जातक आज प्रॉपर्टी से जुड़ी बातें कर सकते हैं। हालांकि इससे तनाव ही होगा। कुछ लोग आज नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग अपनी पुरानी प्रॉपर्टी बेचें। आज के दिन सट्टेबाजी या फिर किसी रिस्की बिजनेस में पैसा ना लगाएं क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल: आज वृश्चिक राशि वालों को सांस संबंधी दिक्कत आ सकती है। अपना ख्याल रखें। महिला जातकों को डाइजेशन की समस्या हो सकती है। धूल-मिट्टी से भरी जगह पर जाते वक्त थोड़ा सावधान रहें। ऑफिस में प्रेशर होगा लेकिन यहां का तनाव अपने घर तक ना लाएं। अनिद्रा, जोड़ों का दर्द और आंखों की दिक्कत रहेगी। बच्चे दांत में दर्द होने की शिकायत कर सकते हैं। बड़े-बुजुर्गों में डाइजेशन की समस्या होगी। शाम का समय किसी भी तरह के नशे को छोड़ने के लिए सही है।

वृश्चिक राशि के गुण ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, आत्मनिर्भर, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: शक करने वाले, जटिल स्वभाव, अधिकार जताने वाले, अहंकारी, अति करने वाले

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का हिस्सा: जननांग

ग्रह स्वामी: प्लूटो, मंगल

लकी डे: मंगलवार

लकी कलर: बैंगनी, काला

लकी नंबर: 4

लकी स्टोन: लाल मूंगा

सबसे अच्छे साथी: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छा तालमेल: वृषभ, वृश्चिक

ठीक-ठाक तालमेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम तालमेल: सिंह, कुंभ