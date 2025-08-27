वृश्चिक राशिफल 27 अगस्त: लवलाइफ में मचेगी उथल-पुथल, ऑफिस में आज मिलेंगी खूब चुनौतियां

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 27 August Prediction: राशिफल की आठवीं राशि वृश्चिक है। इस राशि का ग्रह स्वामी मंगल होता है। जानिए आज गणेश चतुर्थी का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

Scorpio Horoscope 27 August 2025, वृश्चिक राशिफल: प्रोफेशनल लाइफ में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। लवलाइफ में आज उथल-पुथल मच सकती है। पैसों के मामले में आज का दिन अच्छा होगा हालांकि फालतू खर्चों से बचें। आज हेल्थ ठीक रहने वाली है।

वृश्चिक लव राशिफल: आज रिश्ते में गहराई आएगी। हो सकता है कि आज बीच-बीच में कुछ अड़चनें आएं, जिससे आपका रिश्ता प्रभावित हो सकता है। हो सकता है कि कुछ रिश्तों का आज अंत भी हो। वहीं महिलाओं के मामले में चीज थोड़ी अलग होगी। उनके दोस्तों या रिश्तेदारों के हस्तक्षेप से रिश्ते में सुधार आने की संभावना है। शादीशुदा लोगों को आज किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा करने से बचना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आज घर में खूब तनाव हो सकता है। अपने पार्टनर की फीलिंग्स के प्रति सेंसेटिव रहें। अगर क्रश को प्रपोज करने के लिए आज दिन का दूसरा हिस्सा अच्छा है।

वृश्चिक करियर राशिफल: आज काम के दौरान प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दें। ऑफिस में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। आज सीनियर्स आपके काम की क्वालिटी पर सवाल उठा सकते हैं। ऑफिस में चल रही पॉलिटिक्स के चलते परेशान हो सकते हैं। कलीग्स या फिर बॉस आज आपके प्रयासों को कमतर आंकने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे बैंकिंग, बीमा, लेखा और बिक्री से जुड़े लोग करियर में अच्छे मौके पा सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोग आज नए पार्टनरशिप से खुश होंगे।

वृश्चिक मनी राशिफल: आज कही से धन की प्राप्ति होगी। ऐसे में आप पुराना बकाया चुकाएंगे। फालतू के खर्चों से बचने की कोशिश करें। आज के दिन म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना बेहतर होगा। आज आप रियल एस्टेट में भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। किसी दोस्त या फिर रिश्तेदार के साथ आर्थिक मसला सुलझ सकता है। कुछ महिलाएं आज दोस्तों में या फिर ऑफिस के इवेंट में खर्चा कर सकती हैं।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल: आज हेल्थ अच्छी रहेगी। भोजन में प्रोटीन और विटामिन शामिल करें। सारे पोषक तत्व लें। आज कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं होने वाली है लेकिन फिसलन वाली जगह पर चलने से बचें। बच्चों को आज आंख में दर्द या फिर स्किन से जुड़ी कोई दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर की सलाह ली जा सकती है। अगर किसी को नशे वाली चीज को छोड़ने का मन है तो उसके लिए आज का दिन अच्छा है।

वृश्चिक राशि के गुण ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, संवेदनशील

कमजोरी: शक़ी, जटिल, अधिकारपूर्ण, अहंकारी, अतिरेकता

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का अंग: प्रजनन अंग

स्वामी ग्रह: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: लाल मूंगा

प्राकृतिक मेल: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

साधारण अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ