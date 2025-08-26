वृश्चिक राशिफल 26 अगस्त: इस वजह से रिश्ते में आ सकती है दरार, टीम मीटिंग में करें ये काम

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 26 August Prediction: राशिचक्र में आठवीं राशि वृश्चिक है। इस राशि का ग्रह स्वामी मंगल है। जानिए आज का दिन यानी 26 अगस्त वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

Scorpio Horoscope 26 August 2025, वृश्चिक राशिफल: रिश्ते में रोमांस को शामिल करें। प्रोफेशनल मुद्दों को सुलझाएं। आज पैसों से जुड़े मामलों में थोड़ी सावधानी बरतें। हेल्थ पर ध्यान दें। रिश्तों के बीच में ईगो को ना आने दें। करियर में सक्सेस मिलेगी। मनी और हेल्थ में छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव होंगे।

वृश्चिक लव राशिफल: पार्टनर के साथ बहजबाजी से बचें। एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करने से ही रिश्ते टिकते हैं। लड़ाई-झगड़ों से रिश्ते को नुकसान ही पहुंचता है। पार्टनर के साथ कोई रोमांटिक सी ट्रिप प्लान कर लीजिए। यहां पर आप उनके साथ फ्यूचर को लेकर भी प्लान कर सकते हैं। कुछ लोग अपने पार्टनर को समय नहीं दे पाएंगे, जिससे रिश्ते में दरार भी आ सकती है। अगर पैरेंट्स से पार्टनर की मुलाकात करवानी है तो दिन का दूसरा हिस्सा इस काम के लिए परफेक्ट होगा।

वृश्चिक करियर राशिफल: आज प्रोफेशनल लाइफ अच्छी जाने वाली है। टीम मीटिंग में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात सामने रखें। सीनियर्स को आपके विचार पसंद आएंगे। मैनेजमेंट के भी खास बन सकते हैं। बिजनेस डेवलपर्स, सेल्स प्रमोटर्स और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स को आज डबल मेहनत करनी पड़ सकती है। नई जॉब के अवसर भी मिल सकते हैं। इंटरव्यू का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिजनेस से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। स्टूडेंट्स एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे।

वृश्चिक मनी राशिफल: हो सकता है कि आज पैसों से जुड़े छोटे-मोटे मुद्दे हो। आप अपनी संपत्ति को बेचने में सफल रहेंगे। हो सकता है कि किसी दोस्त के साथ पुराना कोई विवाद सुलझ जाए, जिसमें पैसा इन्वॉल्व था। बैंक से आज लोन मिलने की संभावना है। बिजनेस से जुड़े लोग प्रमोटरों से पैसा जुटाने में सफल रहेंगे। अगर दान-पुण्य करना चाहते हैं तो आज दिन का दूसरा हिस्सा इस काम के लिए परफेक्ट होगा। आप भाई-बहन या फिर किसी खास दोस्त की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल: आज डाइजेशन संबंधी दिक्कत हो सकती है। बड़े-बुजुर्गों को आज हार्ट से रिलेटेड दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इलाज में देरी ना करें। दिन की शुरुआत छोटी-मोटी एक्सरसाइज के साथ करें। अच्छा खाना खाएं। किसी भी तरह के तनाव से दूर रहिए। मेंटल हेल्थ के साथ किसी भी तरह का समझौता ना करें। कोशिश करें कि ऑफिस का काम वहीं करें। वहां का तनाव घर लेकर ना आएं।

वृश्चिक राशि के गुण ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: शक करने वाला, जटिल, अधिकारवादी, घमंडी, चरम स्वभाव

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का भाग: जननांग

स्वामी ग्रह: प्लूटो, मंगल

भाग्यशाली दिन: मंगलवार

भाग्यशाली रंग: बैंगनी, काला

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रत्न: मूंगा

स्वाभाविक अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

सामान्य अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ