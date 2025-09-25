वृश्चिक राशिफल 25 सितंबर: सिंगल हैं तो करें ये काम, ऑफिस में ना करें लंबी बहस

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 25 September Prediction: वृश्चिक राशिचक्र की आठवीं राशि है। इस राशि का ग्रह स्वामी मंगल है। जानिए आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या-क्या नई चीजें लेकर आने वाला है?

Scorpio Horoscope 25 सितंबर 2025, वृश्चिक राशिफल: आज अंतरात्मा की आवाज ही सुनें। आज आपके इंट्यूशन मजबूत रहेंगे। इसकी मदद से आप पर्सनल फैसले और अधूरे काम पूरे कर सकते हैं। छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान दें। जरूरत से ज्यादा बोलने से बचें। सोच-समझकर ही फैसला लें।

वृश्चिक लव राशिफल: आज आपको रिश्तों में गहराई महसूस होने वाली है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर को चुपचाप सपोर्ट करिए और उन्हें ध्यान से सुनिए। आपका केयरिंग नेचर जैसे प्यारा सा नोट लिखना या किसी काम में हाथ बंटाना आज बहुत मायने रखेगा। अगर आप सिंगल हैं तो किसी शांत माहौल वाले ग्रुप्स या किसी शौक से जुड़ेंगे तो नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। लोगों के साथ अपनी प्लानिंग जल्दी शेयर ना करें। पहले भरोसा बनाइए और फिर धीरे-धीरे कदम आगे बढ़ाइए।

वृश्चिक करियर राशिफल: काम पर फोकस करें क्योंकि डेडलाइन पर सब खत्म करने के लिए ये बेहद जरूरी है। एक बार में एक ही काम करिए। नोट्स बना लें ताकि कोई गलती ना हो। नोट्स साफ-साफ ही लिखें। अगर आज जरूरत महसूस हो तो किसी भरोसेमंद इंसान से सलाह जरूर लें। ऑफिस में बेकार की लंबी बहस से बचने की कोशिश करिए। धीरे-धीरे आपकी क्षमता लोगों के सामने आएगी। हो सकता है कि आपको कुछ लीड करने का मौका भी मिल जाए।

वृश्चिक मनी राशिफल: पैसों के मामले में आज वृश्चिक राशि वालों को सावधान रहना चाहिए। छोटे-छोटे बिल पर नजर डालें। हाल में जो खर्चे हुए हैं, उन्हें एक बार चेक कर लें। बिना किसी प्लान के कभी भी कोई बड़ा फैसला ना लें। छोट-छोटी बचत जरूर करें। भले ही अमाउंट कम ही क्या ना हो। रोजमर्रा के होने वाले खर्चों में थोड़ा बदलाव कर लें। ये छोटे-छोटे कदम ही आपको सुरक्षित और बैलेंस्ड फील करवाएंगे।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल: आज खुद का ख्याल रखें। अपने शरीर और मन का सबसे ज्यादा ख्याल रखें। थकान महसूस हो तो आराम करने से ना कतराएं। ताजी हवा लें। खुली हवा में रहने से मन शांत होगा और एक अलग तरह की एनर्जी फील होगी। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। लाइट और हेल्दी स्नैक्स लें जिससे आपकी एनर्जी बैलेंस्ड रहेगी। वॉक और लाइट स्ट्रेचिंग से तनाव कम हो जाएगा। सोने से पहले ना तो ज्यादा फोन चलाएं और ना ही टीवी देखें। स्क्रीन टाइमिंग को कम करने की जरूरत है। आप चाहे तो सोने से पहले किताब पढ़ सकते हैं या फिर क्रॉफ्ट से जुड़ा काम कर सकते हैं।

वृश्चिक राशि के गुण ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, समझदार, आत्मनिर्भर, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: शक करना, जटिल होना, अधिकार जमाना, अहंकारी, चरम स्वभाव

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का भाग: प्रजनन अंग

स्वामी ग्रह: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: मूंगा

सबसे अच्छी बनती है: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी बनती है: वृषभ, वृश्चिक

ठीक-ठाक बनती है: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम बनती है: सिंह, कुंभ