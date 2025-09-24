वृश्चिक राशिफल 24 सितंबर: पार्टनर को ध्यान से सुनें, आज लें छोटे-छोटे ब्रेक

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 24 September Prediction: राशिचक्र में आठवीं राशि वृश्चिक है। इस राशि का ग्रह स्वामी मंगल है। जानिए आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या-क्या लेकर आया है?

Scorpio Horoscope 24 सितंबर 2025, वृश्चिक राशिफल: सावधानी से फैसले लें। इससे आप पुराने अटके हुए कामों को सुलझा पाएंगे। सच को विनम्रता के साथ ही बोलें। हर एक छोटी उपलब्धि का जश्न मनाएं।

वृश्चिक लव राशिफल: आज ईमानदारी से बात करें। फीलिंग्स गहरी हो सकती हैं। पार्टनर के साथ अपने विचारों को शेयर करें। उनकी बातों को ध्यान से सुनें। पार्टनर पर भरोसा जताएं। इससे रिश्ते में अपनापन आएगा। अगर आप सिंगल हैं तो किसी ग्रुप या क्लास में शामिल हो, यहां पर सच्चे लोग मिलेंगे जिनसे जुड़ाव हो सकता है। अपनी बाउंड्री को क्लियर रखें।

वृश्चिक करियर राशिफल: आप काम पर फोकस करके मुश्किल काम भी कर लेंगे। आज के दिन सब कुछ एक साथ करने से बचें। जो जरूरी है सबसे पहले वो काम करें। टाइमलाइन को लेकर क्लियर रहिए। जरूरत पड़ने पर संसाधन की मांग करें। वर्कप्लेस पर तनाव ना रखें। अगर हैं तो दिखाएं कि आप जिम्मेदारी के साथ हर चीज निभा सकते हैं। काम को छोटे-छोटे भाग में बांट लें। लोगों की मदद लें। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।

वृश्चिक मनी राशिफल: पैसों को मामले में सोच-समझकर और सावधानी से काम लें। आज एक बार फिर से अपने बजट को जांच लें। सारे बिल समय पर ही भरिए। किसी ग्रुप प्लानिंग में पैसे लगाने के लिए कहा जाए तो इसके फायदे-नुकसान पर विचार जरूर करें। फ्यूचर के लिए अभी से छोटी-छोटी बचत करना शुरू कर दें। बड़े खर्चों को टालिए। भरोसेमंद शख्स से सलाह लें। खर्चों को लिखना शुरु करें।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल: जरूरत पड़ने पर आराम करें। अधिक काम से बचेंगे तो इससे दिन भर एनर्जी अच्छी रहेगी। लाइट एक्सरसाइज जैसे वॉक या फिर योग से तनाव कम होगा। बैलेंस्ड और सिंपल खाना खाएं। खूब पानी पिएं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो मन शांत रहेगा और नींद भी अच्छी आएगी। आज कुछ देर शांत रहें और इसके लिए अलग से समय भी निकालें। बिजी समय में छोटे-छोटे ब्रेक्स जरूर लें। हल्की स्ट्रेचिंग करें। रात के समय ज्यादा काम ना करें। रोजाना नेचर के आसपास कुछ समय जरूर बिताएं।

वृश्चिक राशि के गुण ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: शक करने वाले, जटिल, अधिकार जताने वाले, घमंडी, अतिवादी

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का हिस्सा: प्रजनन अंग

शासक ग्रह: प्लूटो, मंगल

भाग्यशाली दिन: मंगलवार

भाग्यशाली रंग: बैंगनी, काला

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रत्न: मूंगा

स्वाभाविक अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

सामान्य अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ