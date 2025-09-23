scorpio horoscope today 23 scorpio 2025 vrishchik rashi daily prediction in hindi वृश्चिक राशिफल 23 सितंबर: दोस्त के जरिए मिलेगा कोई खास शख्स, आज 5 मिनट के लिए करें ये काम, rashifal - Hindustan
वृश्चिक राशिफल 23 सितंबर: दोस्त के जरिए मिलेगा कोई खास शख्स, आज 5 मिनट के लिए करें ये काम

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 23 September Prediction: राशिचक्र में तुला के बाद वृश्चिक का नंबर आता है। ये राशिचक्र की आठवीं राशि हैं, जिसका ग्रह स्वामी मंगल है। जानिए आज का दिन इस राशि के लिए कैसा होगा?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयTue, 23 Sep 2025 06:35 AM
Scorpio Horoscope 23 सितंबर 2025, वृश्चिक राशिफल: आज वृश्चिक राशि वालों का फोकस तेज है। अपने मन की आवाज को सुनिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आज की चुनौतियों का हल निकालिए। काम के लिए क्लियर प्लानिंग करें। छोटे-छोटे ब्रेक्स जरूर लें।

वृश्चिक लव राशिफल: अपनी फीलिंग्स पर भरोसा करिए लेकिन धीरे बोलिए। पार्टनर की आज तारीफ करें और उन्हें ध्यान से सुनें। तुरंत किसी चीज का समाधान देने की बजाय प्यार से सवाल पूछिए। सिंगल लोग आज किसी इवेंट या फिर दोस्त के जरिए किसी खास से मिल सकते हैं। आपके छोटे-छोटे जेस्चर जैसे प्यारा सा नोट या उनकी पसंद का कोई काम...विश्वास को और भी गहरा करेगा। धैर्य रखें। नजदीकियां ऐसे ही धीरे-धीरे बढ़ेंगी।

वृश्चिक करियर राशिफल: आज ऑफिस में एक बार में एक ही काम पर ध्यान दीजिए। बारीकी से हर चीज को देखने की आदत आज कोई समस्या का हल निकालेगी। टीम के साथ अपने विचारों को शेयर करें। उनसे हर एक स्टेप्स को बताइए। अगर कोई फैसला भारी लग रहा है तो उसे छोटे-छोटे हिस्से में बांट लीजिए और फिर धीरे-धीरे आगे बढ़िए। छोटी-छोटी सफलताओं से सीखिए और फीडबैक अपने आगे की प्लानिंग को और बेहतर बनाइए।

वृश्चिक मनी राशिफल: पैसों के मामले में दिन अच्छा जाएगा लेकिन फिर भी सावधान रहने की जरूरत है। अपने खर्चों को लिखना शुरू कर दें। बड़ी खरीददारी से बचें। रिस्क वाले सौदों से बचिए। अगर कोई मदद की पेशकश कर रहा है तो सबसे पहले शर्तों को पढ़िए और सवाल पूछिए। अभी की छोटी बचत भविष्य की प्लानिंग करने में मदद करेगी। लंबे समय के लक्ष्यों पर ध्यान दीजिए और आज इसी की ओर पहला कदम बढ़ाइए।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल: आज अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। थकान महसूस हो तो आराम करें। हल्की वॉक या स्ट्रेचिंग करिए। ज्यादा पानी पिएं और बैलेंस्ड डाइट लें। गहरी सांस लेने की 5 मिनट प्रैक्टिस करिए। इससे किसी भी तरह का तनाव दूर होने में मदद मिलेगी। अगर कोई दर्द या चिंता हो रही है तो अपने किसी करीबी से बताएं। धीरे-धीरे अच्छी आदतें अपनाएंगे तो इसका फर्क आपको साफ नजर आएगा।

वृश्चिक राशि के गुण

ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, संवेदनशील

कमजोरी: शक करने वाला, जटिल, अधिकार जताने वाला, घमंडी

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का हिस्सा: जननांग

शासक ग्रह: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: मूंगा

प्राकृतिक मेल: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी संगति: वृषभ, वृश्चिक

मध्यम संगति: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम संगति: सिंह, कुंभ

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)