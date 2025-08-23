वृश्चिक राशिफल 23 अगस्त: सिंगल लोगों को मिलेगी किसी खास की अटेंशन, खाने में शामिल करें ये चीजें

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 23 August Prediction: 12 राशियों के राशिचक्र में वृश्चिक आठवें नंबर पर आता है। इस राशि का ग्रह स्वामी मंगल होता है। जानिए आज का दिन यानी 23 अगस्त इस राशि के लिए क्या-क्या लेकर आया है?

Scorpio Horoscope 23 August 2025, वृश्चिक राशिफल: आज आपकी फीलिंग्स नेक्स्ट लेवल की लेकिन क्लैरिटी लिए होगी। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने मन की सुनें। आज किया गया छोटा सा बदलाव भविष्य में अच्छा रिजल्ट देगा। आपकी पर्सनैलिटी और भी निखर जाएगी। आज ध्यान लगाएंगे तो समझ आएगा कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। जिज्ञासा के साथ अपने सारे सवाल पूछें। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें।

वृश्चिक लव राशिफल: आज के दिन प्यार सच्चा और गहरा महसूस होगा। पार्टनर के साथ अपनी जरूरतों को शेयर करें और उन्हें भी पूरे मन के साथ सुनने की कोशिश करें। सच्चे मन से गई बातों से भरोसा बढ़ता है और धीरे-धीरे नजदीकियां भी बढ़ती है। अगर आप सिंगल हैं तो आज सोच-समझकर भेजा गया मैसेज किसी खास का ध्यान आपकी ओर खींच सकता है। छोटे-छोटे जेस्चर से पार्टनर को स्पेशल फील करवाएं। अपनी फीलिंग्स को नेचुरल तरीके से बाहर आने दीजिए।

वृश्चिक करियर राशिफल: वर्कप्लेस में आज फोकस के साथ काम करेंगे। शुरुआत में सबसे जरूरी काम जल्दी पूरा कर लें ताकि दिन भर स्पीड अच्छी बनी रहे। अब तक जो रिसर्च करते आ रहे हैं उससे जुड़ा जरूरी फैक्ट सामने आएगा। आज आपकी प्लानिंग दूसरों को खूब प्रभावित करेगी। साथ ही ये आपके प्रोजेक्ट को आसानी से आगे बढ़ाएगी। अगर काम ज्यादा लगे तो लोगों की मदद भी लें। अच्छा काम करने पर लोगों की सराहना करें। आज जो भी सफलता मिले, उस पर गर्व महसूस करें।

वृश्चिक मनी राशिफल: पैसों के मामले में दिन ठीक ही रहेगा। डॉक्यूमेंट्स की जांच करें। इसे आगे भेजने से पहले और इस पर साइन करने से पहले पूरी तरह से पढ़ लें। आज जो भी सावधानी बरतेंगे, उससे आगे की चिंता से बचेंगे। अगर कुछ शॉपिंग करनी है तो ऑप्शन से तुलना जरूर करें। आज की गई बचत आगे खूब काम आएगी। उधार देने वाले हैं तो सतर्क रहें। पहले से ही सारी चीजों को लेकर क्लियर हो जाएं। किसी भरोसेमंद इंसान के साथ खर्च शेयर करेंगे तो प्रेशर कम होगा। नोट्स बनाने की जरूरत पड़े तो वो भी करें।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल: हेल्थ आज बैलेंस्ड होगा। जब भी जरूरत हो आराम जरूर करें। खूब पानी पिएं। खाने में प्रोटीन और ताजे फल जरूर लें। ज्यादा देर तक एक ही जगह बैठे रहने से बचें। हल्की-फुल्की एक्टिविटी जैसे छोटी सी वॉक और स्ट्रेचिंग से तनाव कम होगा। इससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा। अगर तनाव ज्यादा बढ़ने लगे तो गहरी सांस लें। नींद पूरी लें। रूटीन को फॉलो करते हुए खुद की देखभाल करेंगे तो कई बड़ी समस्याओं से बच जाएंगे।

वृश्चिक राशि के गुण ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: शक्की, जटिल, अधिकारपूर्ण, घमंडी, अति करने वाले

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का भाग: जननांग

ग्रह स्वामी: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: मूंगा

प्राकृतिक मेल: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छा मेल: वृषभ, वृश्चिक

मध्यम मेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कमजोर मेल: सिंह, कुम्भ