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वृश्चिक राशिफल 21 जून 2026: आय के नए रास्ते खुलेंगे, समझदारी से लिए फैसले देंगे लाभ

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj Ka Vrishchik Rashifal 21 June 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन सक्रिय रहने वाला है। आज आय के नए रास्ते खुलेंगे और समझदारी से लिए गए फैसले आपको बड़ा लाभ दिलाएंगे। जानिए वैदिक ज्योतिष विशेषज्ञ अनिता बरनवाल से करियर, प्रेम, धन और स्वास्थ्य पर पूरा सटीक आकलन।

वृश्चिक राशिफल 21 जून 2026: आय के नए रास्ते खुलेंगे, समझदारी से लिए फैसले देंगे लाभ

आज 21 जून 2026 का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए काफी सकारात्मक और प्रगति भरा रहने वाला है। घर और काम दोनों जगहों पर आपका नाम बन सकता है। छोटे-छोटे कामों को भी आप अच्छे से संभाल पाएंगे। हालांकि, कुछ फैसलों में सावधानी बरतनी होगी। कुल मिलाकर दिन अच्छा है, बस समझदारी से काम लें तो लाभ जरूर मिलेगा।

वृश्चिक राशि का लव राशिफल 21 जून 2026

रिश्तों में आज आपका नरम और समझदार रवैया काम आएगा। जीवनसाथी या परिवार के सदस्य आपकी बातों को अच्छे से सुनेंगे। अगर पिछले दिनों कोई दूरी या मनमुटाव रहा है, तो आज उसमें नरमी आ सकती है। सिंगल लोग किसी अच्छे व्यक्ति से बातचीत का मौका पा सकते हैं। परिवार में अचानक मेहमान आने की संभावना है, इसे बोझ ना समझें। उनके साथ अच्छा व्यवहार करने से अपनापन बढ़ेगा। आज प्रेम और रिश्तों में संतुलन बना रहेगा। ज्यादा उम्मीद ना रखें और सब कुछ स्वाभाविक गति से होने दें। छोटी-छोटी बातों में भी सहयोग दिखाने से रिश्ते मजबूत होंगे।

वृश्चिक राशि का करियर राशिफल 21 जून 2026

करियर के क्षेत्र में आज दिन संतुलित और अच्छा रहेगा। ऑफिस या बिजनेस में आपकी समझदारी और बातचीत लोगों को प्रभावित करेगी। लंबे समय से अटका कोई काम आज पूरा होने की संभावना है। छात्रों के लिए पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी, लेकिन छोटे-छोटे कामों को क्रम से पूरा करें। टीम में काम करने का मौका मिल सकता है, जहां आपका सहयोग सराहा जाएगा। अचानक कोई जिम्मेदारी मिले तो घबराएं नहीं, आप अच्छे से निभा पाएंगे। कुल मिलाकर करियर की दिशा सकारात्मक है। मेहनत का फल दिखेगा।

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वृश्चिक राशि का मनी राशिफल 21 जून 2026

आर्थिक स्थिति आज मजबूत बनी रहेगी। नए आय के रास्ते खुल सकते हैं। व्यापार या नौकरी से जुड़े कामों में अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं। निवेश की कोई पुरानी योजना थी तो आज उसे दोबारा देखने का अच्छा समय है। परिवार या मेहमानों के आने से थोड़ा अतिरिक्त खर्च हो सकता है, लेकिन यह नियंत्रण में रहेगा। जरूरी चीजों की छोटी सूची बनाकर रखें, ताकि भूल ना हो। आज अचानक कोई पुराना पैसा वापस मिलने की भी संभावना है। समझदारी से फैसले लें तो धन संबंधी मामले अनुकूल रहेंगे।

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वृश्चिक राशि का हेल्थ राशिफल 21 जून 2026

स्वास्थ्य आज सामान्य रहेगा, लेकिन थोड़ी थकान महसूस हो सकती है। ज्यादा भागदौड़ या लगातार काम करने से बचें। गर्दन, कंधे या कमर में हल्की जकड़न हो सकती है, इसलिए बीच-बीच में आराम करें। खान-पान पर ध्यान दें, हल्का और सात्विक भोजन लें। शाम को थोड़ी देर शांत बैठकर गहरी सांस लें, इससे मन और शरीर दोनों को राहत मिलेगी। कुल मिलाकर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बस अपनी ऊर्जा को बेवजह खर्च ना करें।

आज की सलाह: सम्मान मिले तो शांत रहें, और हर बड़े फैसले से पहले एक बार आंकड़े जरूर देखें।

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21 जून 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ और संतुलित दिन है। आय के नए रास्ते खुल सकते हैं, परिवार का साथ मिलेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। समझदारी से फैसले लें और स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज का दिन आपके पक्ष में है, सकारात्मक रहकर अच्छे से उपयोग करें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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