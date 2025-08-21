वृश्चिक राशिफल 21 अगस्त: टीम को करें सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट से पहले कर लें ये काम

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 21 August Prediction: वृश्चिक राशिचक्र की आठवीं राशि है। इस राशि के जातकों का स्वामी ग्रह मंगल होता है। जानिए आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

Scorpio Horoscope 21 August 2025, वृश्चिक राशिफल: आज आप फोकस्ड रहेंगे। सोच-समझकर ही रिस्क उठाएं। ईमानदारी से अपनी बात सामने रखें और धैर्य बनाए रखें। एक समय में एक ही चैलेंज से सामना करें। अपनी एनर्जी वहीं लगाएं जहां सच में लगाने की जरूरत है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें।

वृश्चिक लव राशिफल: ईमानदारी और आपके छोटे-छोटे जेस्चर से प्यार बढ़ेगा। दिल से बोलें। शांत रहें। आपकी बोली गई बातों का असर गहरा होगा। अगर रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के साथ शांति से कुछ पल बिताएं। अपनी फीलिंग्स शेयर करें और उन्हें ध्यान से सुनें। अगर सिंगल हैं तो आज शांत माहौल में किसी सच्चे इंसान से मिलने का मौका मिलेगा। ड्रामे से बचें। सच्चा व्यवहार ही भरोसा जगाता है। केयर करने से और वादों को निभाने से रिश्ते मजबूत बनते हैं। छोटी-छोटी खुशियों को पहचानें और ग्रेटफुल रहें।

वृश्चिक करियर राशिफल: आज आप वर्कप्लेस पर फोकस्ड रहेंगे। ऐसा काम ही चुनिए, जहां आप बारीकी से ध्यान देकर समस्या का हल निकाल पाएं। अपनी टीम के साथ अपने विचारों को शेयर करें। उन्हें सपोर्ट करें। सावधानी से कोई प्लानिंग करेंगे तो आपके सीनियर्स को प्रभावित जरूर करेगी। किसी बड़े प्रोजेक्ट पर जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। पहले पूरी जानकारी ले लें। जब फुर्सत हो नोट्स अपडेट कर लें या फिर अपनी फाइलों को ठीक कर लें। छोटी-छोटी चीजों का जश्न मनाएं।

वृश्चिक मनी राशिफल: पैसों के मामले में सावधानी बरतें। आसान सी स्ट्रेटजी बनाइए। अपने बिलों की जांच करें। आपातकाल वाली स्थिति के लिए थोड़ी धनराशि बचाकर रखें। कुछ अच्छे ऑफर्स को देखकर जल्दबाजी में खरीददारी ना करें। महीने का खर्चा कम करने के लिए कुछ प्लान करें। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो रिसर्च कर लें। किसी भरोसेमंद की सलाह लें। छोटी-छोटी बचत करते रहें।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल: नियमित रूप से अपनी देखभाल करें। रूटीन वाली आदतों से हेल्थ ठीक रहेगा। नींद पूरी लें। हल्की एक्टिविटी जैसे वॉक और स्ट्रेचिंग से एनर्जेटिक फील करेंगे। अच्छा खाना खाएं। देर रात स्नैकिंग से बचें। गहरी सांस लें, इससे तनाव नहीं होगा। अगर किसी भी तरह का दर्द हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खूब पानी पिएं। अपने हाथ साफ रखें।

वृश्चिक राशि के गुण ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: संदेहशील, जटिल, अधिकार जताने वाला, घमंडी

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का अंग: जननांग

स्वामी ग्रह: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: मूंगा

प्राकृतिक अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी संगतता: वृषभ, वृश्चिक

मध्यम संगतता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम संगतता: सिंह, कुंभ