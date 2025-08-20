वृश्चिक राशिफल 20 अगस्त: पार्टनर पर ना थोपें अपनी सोच, बन सकते हैं विदेश यात्रा के योग

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 20 August Prediction: राशिचक्र की आठवीं राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि वालों का ग्रह स्वामी मंगल होता है। जानिए आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा बीतने वाला है?

Scorpio Horoscope 20 August 2025, वृश्चिक राशिफल: आज कुल मिलाकर दिन सही रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी सी रूकावटें आ सकती हैं। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने की कोशिश करें। पैसों के मामले में स्थिति अच्छी रहेगी। हेल्थ को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है।

वृश्चिक लव राशिफल: अगर पार्टनर से बहस हो रही है तो अपनी फीलिंग्स को हावी ना होने दें। कुछ भी बहस हो तो शांत रहने की कोशिश करें। पार्टनर के मूड को अच्छा रखने की कोशिश करिए। इससे पुराने मुद्दे भी सुलझ जाएंगे। अपनी इस लड़ाई में कभी भी पैरेंट्स को शामिल ना करें। पार्टनर के साथ रोमांटिक डिनर पर जाएं। उन्हें गिफ्ट्स देकर सरप्राइज दें। पार्टनर का विश्वास बनाए रखिए। अपने विचारों और सोच को उन पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश ना करिए।

वृश्चिक करियर राशिफल: आज वृश्चिक राशि वालों को प्रोफेशनल लाइफ में कोई बड़ी रुकावट नहीं आएगी। अगर आप काफी लंबे समय से जॉब बदलने की सोच रहे हैं तो यह समय जॉब पोर्टल पर अपनी सीवी अपडेट करने के लिए सही है। आज मैनेजमेंट पोजीशन के लोग अपनी बात को क्लाइंट्स के सामने अच्छे से रख पाएंगे। बिजनेस डेवलपर, डिजाइनर, एचआर प्रोफेशनल और वकीलों का दिन आज नॉर्मल से ज्यादा व्यस्त रहेगा। आज कुछ काम काफी कठिन हो सकते हैं। मीटिंग में अलग-अलग आइडिया प्रेजेंट करने के लिए कमर कस लें। आप अपनी बातों से मैनेजमेंट का भरोसा जीत सकते हैं। ऑफिस राजनीति से बचें।

वृश्चिक मनी राशिफल: कई सोर्स से पैसा आने की संभावना है। ऐसे में पैसों से जुड़े कई फैसले आप ले सकेंगे। आज आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं। किसी खास दोस्त के साथ आर्थिक विवाद सुलझने की संभावना है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कई लोगों के लिए विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे। अगर कुछ दान करना है तो दिन का दूसरा हिस्सा शुभ है। पारिवारिक प्रॉपर्टी के चलते भाई-बहनों से बहजबाजी हो सकती है।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल: आज वृश्चिक राशि वालों को हल्की-फुल्की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें रह सकती हैं। हार्ट पेशेंट आज सावधानी बरतें। बच्चों को खेलकूद के समय चोट लगने की संभावना है। बड़े बुजुर्गों को नींद से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसा हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को सतर्क रहने की जरूरत है। यात्रा के दौरान पूरी सावधानी बरतें। फर्स्ट एड बॉक्स हमेशा अपने साथ ही रखें।

वृश्चिक राशि के गुण शक्ति: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: शंकालु, जटिल, अधिकार जताने वाले, घमंडी, अतिरेकपूर्ण

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का भाग: जननांग

ग्रह स्वामी: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: मूंगा

वृश्चिक राशि की अनुकूलता

प्राकृतिक सामंजस्य: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

मध्यम अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ