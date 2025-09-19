scorpio horoscope today 19 september 2025 vrishchik rashi daily prediction in hindi वृश्चिक राशिफल 19 सितंबर: पार्टनर करेगा इस चीज की मांग, आज खरीद सकते हैं ये 2 चीजें, rashifal - Hindustan
वृश्चिक राशिफल 19 सितंबर: पार्टनर करेगा इस चीज की मांग, आज खरीद सकते हैं ये 2 चीजें

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 19 September Prediction: राशिचक्र में आठवीं राशि वृश्चिक की होती है, जिसका ग्रह स्वामी मंगल है। जानिए आज यानी कि 19 सितंबर का दिन इस राशि के जातकों के लिए कैसा होगा?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयFri, 19 Sep 2025 06:19 AM
Scorpio Horoscope 19 September 2025, वृश्चिक राशिफल: रिश्तों में ज्यादा से ज्यादा बातचीत करें। ऑफिस में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आज सोच-समझकर ही इन्वेस्टमेंट करें। हेल्थ का ध्यान रखें, हालांकि कोई बड़ी बीमारी आपको प्रभावित नहीं ही करेगी।

वृश्चिक लव राशिफल: पार्टनर के लिए समय निकालें। आज अतीत की बात ना ही करें तो अच्छा होगा। अगर कोई ऐसा मुद्दा है जो सुलझ सकता है तो आज वो भी हो जाएगा। आज हो सकता है कि पार्टनर आपसे अपना पर्सनल स्पेस मांग लें। आप बेहिचक उसे उसका पर्सनल स्पेस दीजिए। आज पैरेंट्स का साथ मिलेगा। कुछ महिलाएं आज पहड़ी क्षेत्र में छुट्टियां मना सकती हैं। जिन लोगों को लव लाइफ में घुटन महसूस हो रहा है, वो इससे बाहर आ जाएं। शादीशुदा महिलाएं आज परिवार बढ़ाने के बारे में सोच सकती हैं।

वृश्चिक करियर राशिफल: आज कुछ नया काम मिलेगा। ये आपके स्किल्स की परीक्षा लेंगे। नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहिए। क्रिएटिव कामों जैसे राइटिंग, पेंटिंग और म्यूजिक से जुड़ा काम करने वालों को अपनी परफॉर्मेंस पर आलोचना मिल सकती हैं। जिन लोगों ने जॉब पोर्टल पर अपना प्रोफाइल डाला है, आज उनका इंटरव्यू शेड्यूल हो सकता है। स्टूडेंट्स को आज मेहनत करनी होगी। इन्हें प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा रिजल्ट मिलेगा।

वृश्चिक मनी राशिफल: आज कहीं ना कहीं से पैसा मिलने वाला है। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज किसी दोस्त या फिर भाई-बहन के साथ कोई पुराना मामला जोकि पैसों से जुड़ा होगा उसे सुलझा लेंगे। कुछ महिलाओं को आज हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, जिससे अस्पताल में खर्चा होगा। बिजनेस से जुड़े लोगों को टैक्स के मामले में दिक्कत आएगी। दिन का दूसरा भाग नई गाड़ी या फिर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए शुभ है।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल: आज दिन की शुरुआत लाइट एक्सरसाइज से करें। मेडीटेशन करना है तो वो भी कर सकते हैं, इससे आपको दिन भर के लिए एनर्जी मिलेगी। अगर ऑफिस का तनाव है तो परिवार के साथ समय बिताएं। आप काफी हद तक अच्छा महसूस करेंगे। कुछ बच्चों को आज शरीर में दर्द हो सकता है। बड़े-बुजुर्ग लोगों को डाइजेशन की समस्या हो सकती है। आंख, कान और हड्डियों से जुड़ी दिककत भी हो सकती है, लेकिन कुछ भी गंभीर नहीं होगा।

वृश्चिक राशि के गुण

ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: संदेहपूर्ण, जटिल, अधिकारप्रिय, अहंकारी

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का भाग: जननांग

शासक ग्रह: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: मूंगा

प्राकृतिक सामंजस्य: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

सामान्य अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)