scorpio horoscope today 19 august 2025 vrishchik rashi daily prediction in hindi वृश्चिक राशिफल 19 अगस्त: सरकारी कर्मचारियों का हो सकता है ट्रांसफर, पैसों के मामले में मिलेगा धोखा
Hindustan Hindi News
scorpio horoscope today 19 august 2025 vrishchik rashi daily prediction in hindi

वृश्चिक राशिफल 19 अगस्त: सरकारी कर्मचारियों का हो सकता है ट्रांसफर, पैसों के मामले में मिलेगा धोखा

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 19 August Prediction: राशिचक्र की आठवीं राशि वृश्चिक है। इनका ग्रह स्वामी मंगल होता है। जानिए आखिर आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या-क्या लेकर आने वाला है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयTue, 19 Aug 2025 06:50 AM
Scorpio Horoscope 2 August 2025, वृश्चिक राशिफल: रिश्तों में अहंकार को जगह ना लेने दें। पार्टनर की बात को ध्यान से सुनें। ऑफिस में नई जिम्मेदारियों को संभालेंगे। हेल्थ का ध्यान रखें। इन्वेस्टमेंट के दौरान समझदारी से काम लें।

वृश्चिक लव राशिफल: रिश्तों से अंहकार को दूर रखें। पार्टनर की फीलिंग्स को लेकर सेंसेटिव रहें। आप और आपके पार्टनर शादी से जुड़े फैसले को लेने के लिए छुट्टी ले सकते हैं या फिर किसी ट्रिप पर जाने का विचार कर सकते हैं। अगर किसी तरह का मतभेद है तो इसे सुलझाने के लिए हर एक विकल्प पर विचार किया जा सकता है। कुछ फीमेल्स को एक्स के साथ रिश्ते को फिर से जीने का अवसर मिलेगा। पार्टनर को समय दें। ऐसे इंसान बनें जो अपने पार्टनर की खूब देखभाल करता हो।

वृश्चिक करियर राशिफल: वर्कप्लेस में विवाद से बचें। आज ऑफिस में ज्यादा देर काम करना पड़ सकता है। हालांकि इससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। टेक और क्रिएटिविटी से जुड़े लोगों को आज अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। सरकारी कर्मचारियों का आज ट्रांसफर हो सकता है। जो लोग जूनियर हैं, उन्हें नई चीजें सुझानी चाहिए। मैनेजमेंट आपके स्किल्स की तारीफ भी कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटीरियर डिजाइनिंग, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, वस्त्र और किराना कारोबारियों आज अच्छा लाभ मिल सकता है।

वृश्चिक मनी राशिफल: कई सोर्स से पैसा आएगा। ऐसे में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुभ होगा। कुछ महिलाएं वर्कप्लेस पर आर्थिक मामलों में सहयोग पाएंगी। आज वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का योग है। हालांकि थोड़ा सतर्क रहने की भी जरूरत है क्योंकि किसी दोस्त या फिर रिश्तेदार से पैसों के मामले में धोखा मिल सकता है। अगर फोर व्हीलर लेना है तो आज दिन के दूसरे हिस्से में ये काम कर सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों को कहीं ना कहीं से पैसा मिलने वाला है, जिससे वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करेंगे।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल: वृश्चिक राशि वालों को आज आंखों और कानों से जुड़ी परेशानी हो सकती है। आज हेल्थ को लेकर थोड़ा सतर्क रहें क्योंकि वायरल फीवर, गले की खराश या पाचन संबंधी दिक्कत भी हो सकती है। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो मेडिकल किट साथ रखें। एडवेंचर एक्टिविटी से बचें। गाड़ी चलाते समय स्पीड पर कंट्रोल बनाकर रखें। सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें।

वृश्चिक राशि के गुण

ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, संवेदनशील

कमजोरी: शक करने वाले, जटिल, अधिकार जताने वाले, अहंकारी, चरम स्वभाव वाले

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का अंग: जननांग

शासक ग्रह: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: मूंगा

स्वाभाविक सामंजस्य: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

औसत अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)