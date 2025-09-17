वृश्चिक राशिफल 17 सितंबर: पार्टनर की फीलिंग्स की करें कद्र, महिलाओं को हो सकती है ये समस्या

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 17 September Prediction: राशिचक्र की आठवीं राशि वृश्चिक की होती है। इसका ग्रह स्वामी मंगल है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है? नीचे पढ़ें…

Scorpio Horoscope 17 September 2025, वृश्चिक राशिफल: लव लाइफ में ईमानदारी से अच्छा रिजल्ट आएगा। ऑफिस में नया काम लें, इससे आपकी क्षमता सिद्ध होगी। पैसों के मामले में दिन अच्छा है। हेल्थ को लेकर कुछ दिक्कतें हो सकती हैं।

वृश्चिक लव राशिफल: आज के लिए रिश्ते में समझौते के लिए तैयार रहें। इससे आपको फायदा ही होगा। अगर आपका कोई रिश्ता टूटने की कगार पर था तो आज वो फिर से मजबूत हो सकता है। आपको अच्छा लिस्नर बनने की जरूरत है। अपने पार्टनर को सुनें और उनकी फीलिंग्स की कद्र करें। ये आपके लिए जरूरी है। सिंगल लोगों की मुलाकात आज किसी आकर्षक व्यक्ति से होने वाली है, जिसकी खूबसूरती आपको मंत्रमुग्ध कर सकती है। आपकी लव लाइफ एक्साइटमेंट से भरपूर और आश्चर्यजनक होगी। शादीशुदा महिलाएं आज गर्भधारण कर सकती हैं।

वृश्चिक करियर राशिफल: आज तुला राशि के जातक ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। वित्त या अकाउंट संभालने वाले जातकों को आज समय में फाइल या डेटा जमा करने का प्रेशर रहेगा। इससे मानसिक और शारीरिक तनाव होगा। कुछ लोगों को मन के मुताबिक प्रमोशन नहीं मिलेगा। टीम में काम करते समय ईगो से बचें। ये आगे काफी काम आएगा। मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस से जुड़े लोगों को आज अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। आज नए साझेदार पा सकते हैं, जिससे पैसे का फ्लो अच्छा हो जाएगा।।

वृश्चिक मनी राशिफल: आज पैसे के मामले में अच्छा दिन है। अगर किसी दोस्त से पैसों से जुड़ा विवाद सुलझाना है तो अच्छा समय है। आज आप पैसे का उपयोग कर्ज को चुकाने के लिए या फिर जरूरी सामान जैसे गैजेट्स इत्यादि खरीदने में कर सकते हैं। कुछ महिलाएं आज प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद का हिस्सा बन सकती हैं। आज के दिन बस इतना ध्यान रखना है कि किसी को उधार देने से बचना है।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल: आज सांस से संबंधित समस्या हो सकती है इसलिए सावधान रहें। जिन लोगों को अस्थमा है, उन्हें आज दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आज ठंडी और मीठी चीजों के सेवन से बचें। बच्चे खेलते समय गिर सकते हैं लेकिन घबराने की बात नहीं है। प्रेग्नेंट महिलाएं बाहर जाते समय सावधानी बरतें क्योंकि स्त्री-रोग संबंधी समस्या हो सकती है, जोकि बाद में चिंता का कारण बनेगा। तनाव देने वाले नेगेटिव सोच के लोगों के दूरी बनाकर रखें।

वृश्चिक राशि के गुण ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: संदेहपूर्ण, जटिल, अधिकार जताने वाले, अहंकारी, अतिवादी

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का भाग: जननांग

शासक ग्रह: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: मूंगा

प्राकृतिक अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी संगतता: वृषभ, वृश्चिक

औसत संगतता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम संगतता: सिंह, कुंभ