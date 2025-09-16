scorpio horoscope today 16 september 2025 vrishchik rashi daily prediction in hindi वृश्चिक राशिफल 16 सितंबर: ये है क्रश को प्रपोज करने का सही समय, इन 2 चीजों के सेवन से बचें, rashifal - Hindustan
Hindi Newsधर्म न्यूज़राशिफलscorpio horoscope today 16 september 2025 vrishchik rashi daily prediction in hindi

वृश्चिक राशिफल 16 सितंबर: ये है क्रश को प्रपोज करने का सही समय, इन 2 चीजों के सेवन से बचें

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 16 September Prediction: राशिचक्र में आठवीं राशि वृश्चिक की है। वृश्चिक राशि के जातकों का ग्रह स्वामी मंगल होता है। जानें आज का दिन इस राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयTue, 16 Sep 2025 06:18 AM
वृश्चिक राशिफल 16 सितंबर: ये है क्रश को प्रपोज करने का सही समय, इन 2 चीजों के सेवन से बचें

Scorpio Horoscope 16 September 2025, वृश्चिक राशिफल: लव लाइफ में सामंजस्यपूर्ण बनाए रखें और पार्टनर की बातों को समझने की कोशिश करें। हेल्थ में कुछ समस्या रहेगी। पार्टनर से बात करते हुए सही शब्दों का इस्तेमाल करें। आज कहीं ना कहीं से पैसे मिलने वाले हैं।

वृश्चिक लव राशिफल: लव रिलेशन को लेकर पैरेंट्स से चर्चा करें ताकि उनकी स्वीकृति मिल सके। आज हो सकता है कि आपको पुराने रिश्तों की समस्याओं को सुलझाने के भी अवसर मिलें। कुछ महिलाएं आज रिलेशनशिप में पर्सनल स्पेस की मांग कर सकती हैं। इस वजह से घर में हल्की-फुल्की अशांति हो सकती है। जो लोग सिंगल हैं वो आज दिन के दूसरे में हिस्से में क्रश से प्यार का इजहार करेंगे तो शुभ होगा। वहीं जो लोग किसी रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, वो लोग भी दिन के दूसरे भाग को इस काम के लिए चुन सकते हैं।

वृश्चिक करियर राशिफल: ऑफिस में आज छोटे-मोटे विवाद हो सकते हैं हालांकि समझदारी से चीजों का हल निकाला जा सकता है। आज कुछ प्रोजेक्ट्स में ज्यादा ध्यान देना होगा। नौकरी की तलाश में लगे हुए लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। आईटी, हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंस और सेल्स की फील्ड से जुड़े लोगों को मैनेजमेंट में काम करने या फिर विदेश में ट्रांसफर के अवसर मिल सकते हैं। बिजनेसमैन साझेदारी में आए विवाद को सुलझाने में सफल होंगे। परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के सफल होने की संभावना आज अधिक है।

वृश्चिक मनी राशिफल: किसी दोस्त के साथ पैसों को लेकर विवाद हो सकता है। फालतू के खर्चों से बचें। दिन के दूसरे हिस्से में इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना या विदेश यात्रा के लिए फ्लाइट टिकट बुक करना शुभ होगा। वहीं दिन के दूसरे भाग में दान-पुण्य करना भी सही रहेगा। बिजनेस से जुड़े लोग अपने सभी बकाया चुकता कर दें। बैंक लोन के स्वीकृत होने की संभावना भी है। कुछ बिजनेसमैन को आज बैंक लोन मिल जाएगा।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल: आज वृश्चिक राशि वालों को सांस से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। बैलेंस्ड लाइफस्टाइल को अपनाने और अच्छा भोजन करने से सब ठीक रहेगा। फैटी फूड से बचें। इसके बजाय विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन लें। आज वायरल बुखार, गले में खराश और डाइजेसन से संबंधी दिक्कतें भी आ सकती हैं। कोल्ड ड्रिंक और शराब से का सेवन करने से बचें। ये चीजें आपकी सहनशक्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ महिलाओं को आज स्त्री-रोग संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

वृश्चिक राशि के गुण

ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक

कमजोरी: शक्की, जटिल, अधिकार जताने वाला, अहंकारी

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का भाग: जननांग

राशि स्वामी: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: लाल मूंगा

प्राकृतिक अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

सामान्य अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

