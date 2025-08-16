scorpio horoscope today 16 august 2025 vrishchik rashi daily prediction in hindi वृश्चिक राशिफल 16 अगस्त: ऑफिस रोमांस से हो सकती है बड़ी मुसीबत, एलर्जी से होगी परेशानी, rashifal - Hindustan
वृश्चिक राशिफल 16 अगस्त: ऑफिस रोमांस से हो सकती है बड़ी मुसीबत, एलर्जी से होगी परेशानी

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 16 August Prediction: राशिचक्र की आठवीं राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि के जातकों का ग्रह स्वामी मंगल होता है। जानिए आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयSat, 16 Aug 2025 07:07 AM
Scorpio Horoscope 16 August 2025, वृश्चिक राशिफल: रिलेशनशिप में आने वाली परेशानियों को सुलझाए। इन्वेस्टमेंट से जुड़े फैसले सोच-समझकर करें। प्रोफेशनल लाइफ ठीक रहेगी। अच्छी सेहत के लिए बैलेंस्ड रूटीन अपनाएं।

वृश्चिक लव राशिफल: आज प्यार के मामले में चमत्कार की उम्मीद कर सकते हैं। आज वो रिश्ता मजबूत बनेगा जो टूटने की कगार पर आ चुका है। आपका डेडीकेशन आज रंग लाने वाला है। पार्टनर आज पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। उनके साथ ज्यादा समय बिताएं और अपनी फीलिंग्स को खुलकर शेयर करने की कोशिश करें। सिंगल फीमेल्स को आज क्लासरूम या फिर ऑफिस में कोई प्रपोज कर सकता है। शादीशुदा लोग ऑफिस रोमांस से बचें क्योंकि इससे बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। आज कुछ रिलेशन में बड़े लोगों का हस्तक्षेप जरूरी होगा।

वृश्चिक करियर राशिफल: आज ऑफिस में आपके विचार और सजेशन को महत्व दिया जाएगा। अगर आप करियर में ग्रोथ और पहचान चाहते हैं तो किसी भी तरह की पॉलिटिक्स से बचें। मीटिंग्स में अपनी बात को खुलकर शेयर करें। काम के सिलसिले में ट्रैवल कर सकते हैं। बैंकिंग, फाइनेंस और अकाउंटिंग की फील्ड से जुड़े लोगों को आज गिनती वगैरह के वक्त सावधानी बरतनी होगी। कोई सीनियर आपके अचीवमेंट्स को छोटा दिखाने की कोशिश करेगा। आप इससे प्रभावित नहीं होंगे। प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दें। आज आप कोई नया प्रोजेक्ट या फिर कॉन्सेप्ट लॉन्च कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट को एग्जाम से संबंधी दिक्कतें आएंगी।

वृश्चिक मनी राशिफल: पैसों के मामले में आज का दिन सही रहेगा। हालांकि फ्यूचर के लिए सही स्ट्रेटजी बनानी होगी। आज आप शेयर, व्यापार और सट्टा व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं। आने वाले दिनों में इसमें आपको अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना है। महिलाओं को आज ऑफिस सेलिब्रेशन पर खर्च करना पड़ सकता है। कुछ लोग आज नई संपत्ति खरीद सकते हैं। किसी दोस्त के साथ आर्थिक विवाद की संभावना है।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल: सेहत ठीक ठाक रहने वाली है। कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। कोहनी या फिर घुटनों से जुड़ी कोई दिक्कत आपको हो सकती है। बच्चों में सिरदर्द और पाचन संबंधी दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कुछ लोगों को एलर्जी से संबंधित दिक्कत हो। सुबह और शाम में योग कर सकते हैं। इससे सेहत अच्छी रहेगी। स्पोर्ट्स से जुड़े लोग आज सावधान रहें। नशा छोड़ने के लिए आज का दिन अच्छा है।

वृश्चिक राशि के गुण

ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, संवेदनशील

कमजोरी: संदेहशील, जटिल, अधिकार जताने वाला, अहंकारी, चरम प्रवृत्ति वाला

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का भाग: जननांग

राशि स्वामी: प्लूटो, मंगल

भाग्यशाली दिन: मंगलवार

भाग्यशाली रंग: बैंगनी, काला

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रत्न: लाल मूंगा

प्राकृतिक सामंजस्य: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

साधारण अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

