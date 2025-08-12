वृश्चिक राशिफल 12 अगस्त: बजट पर करें गौर, डाइट में शामिल करें ये चीजें

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 12 August Prediction: राशिचक्र की आठवीं राशि वृश्चिक है। इस राशि का ग्रह स्वामी मंगल है। इस वजह से ही इस राशि के लोगों में साहस और उत्साह जैसे गुण होते हैं। जानिए आज का दिन तुला राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Scorpio Horoscope 12 August 2025, वृश्चिक राशिफल: आज कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम करेंगे। समझदारी से सारी मुश्किलों का हल निकाल पाएंगे। आज क्रिएटिव तरीके से चीजों को करेंगे। अपने मन की आवाज को सुनें। पॉजिटिव रहें।

वृश्चिक लव राशिफल: आज आप रिलेशनशिप के मामले में समझदारी से काम लेंगे। पार्टनर संग ईमानदारी से बात करें। पार्टनर को आज छोटे-छोटे सरप्राइज दें। उन्हें प्यार भरा नोट भी दे सकते हैं इससे आपके रिश्ते में गहराई आएगी। रिश्ता मजबूत बनेगा। अगर सिंगल हैं तो किसी दोस्त के साथ अब रोमांस की शुरुआत हो सकती है। इस मामले में अपने दिल की सुनें। छोटी-छोटी चीजों जैसे आपके सॉफ्ट टच और प्यार भरे शब्दों के जरिए अपने प्यार को जताइए।

वृश्चिक करियर राशिफल: अगर आज ऑफिस में कोई काम या प्रोजेक्ट अटक जाए तो नए नजरिए के साथ बेहतर रास्ता तलाशिए। कलीग्स आपकी तारीफ करेंगे। हो सकता है कि कुछ फैसलों में वो आपसे सलाह भी लें। प्रियॉरिटी की एक लिस्ट बनाएं और एक-एक करके सारे काम करते जाए। बीच-बीच में ब्रेक भी लें। अपनी क्षमता पर भरोसा करें।

वृश्चिक मनी राशिफल: अपन बजट पर गौर करें। फिजूल खर्चे से बचें। आपको किसी चीज का रिफंड मिल सकता है, इसलिए अपने अकाउंट में होने वाले बदलावों पर नजर रखें। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किसी भरोसेमंद दोस्त से सलाह लें। फंड को सुरक्षित रखना है तो समझदारी से कोई रास्ता निकालें। जिस चीज में रिस्क महसूस हो, उसे ना करें। हर महीने कुछ ना कुछ बचत करते रहें।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल: आज अपनी एक्टिविटी और रेस्ट के टाइम के बीच संतुलन बनाकर चलेंगे तो फायदा होगा। वृश्चिक राशि वाले आज दिन की शुरुआत हल्की-फुल्की एक्सरसाइज जैसे स्ट्रेचिंग या छोटी वॉक से करें। फलों, सब्जियों और साबुत अनाज को भोजन में शामिल करें। इससे आप दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे। खुद को हाइड्रेटेड रहें। खूब पानी पिएं। थकान महसूस होने पर आराम करें। खुद पर ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। गहरी और लंबी सांस लें। इससे टेंशन दूर होगी। मन को शांत रखें। छोटी-छोटी आदतों से स्वस्थ रहेंगे।

वृश्चिक राशि के गुण ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: शक करने वाला, जटिल, अधिकार जताने वाला, घमंडी, अत्यधिक

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का अंग: जननांग

राशि स्वामी: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: मूंगा

प्राकृतिक मेल: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छा मेल: वृषभ, वृश्चिक

सामान्य मेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम मेल: सिंह, कुंभ