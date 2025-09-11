वृश्चिक राशिफल 11 सितंबर: आज ना करें रिस्क भरा वादा, ऑफिस में ना करें जल्दबाजी

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 11 September Prediction: राशिचक्र की आठवीं राशि वृश्चिक है। इसका ग्रह स्वामी मंगल होता है। जानिए आज का दिन इस राशि के लिए कैसा बीतने वाला है?

Scorpio Horoscope 11 September 2025, वृश्चिक राशिफल: आज आपकी फीलिंग्स उभरेंगी। शांत रहकर हालात को संभालने की कोशिश करेंगे। अच्छे बोल बोलिए। अपनी बाउंड्री को भी तय करने की कोशिश करिए। छोटी-छोटी खुशियों पर ध्यान दें। इससे आपका मूड भी बैलेंस रहेगा और आप हर जगह सही फैसले ले सकते हो।

वृश्चिक लव राशिफल: आज आपकी फीलिंग्स काफी गहरी रहने वाली है। शांत तरीके से बातचीत करेंगे तो इससे सब कुछ सही होगा। रिलेशन में हैं तो आज पार्टनर के साथ कोई वादा करें और उसे पूरा भी करें। सिंगल लोगों की मुलाकात ऐसे शख्स से हो सकती है जिसे सच्ची केयर करनी आती हो और ईमानदारी से अपनी बात सामने रखता हो। किसी भी तरह की जेलेसी से बचें। मिलकर चीजों की प्लानिंग करेंगे तो भरोसा बढ़ेगा। पार्टनर को ध्यान से सुनिए। छोटे-छोटे कामों में उनका हाथ बटाएं। आपकी वफादारी और स्माइल रिश्ते में प्यार को बढ़ाने का काम करेगा।

वृश्चिक करियर राशिफल: काम के दौरान एक गोल चुनें। प्लानिंग बनाकर धीरे-धीरे आगे बढ़िए। किसी भी चीज में कोई जल्दबाजी ना करें। सावधानी से चीजों को जांच लें ताकि छोटी गलतियों से बचा जा सकें। किसी कलीग की आज मदद करें। अगर कोई फैसला लेना है तो वहीं ले जो आपको आपकी ग्रोथ की ओर ले जाए। दिमाग में आया कोई विचार या फिर किसी दोस्त का मैसेज आपके काम की दिशा को बदल सकता है। धीरे-धीरे नई चीजों को भी सीखते रहिए और खुद पर भरोसा रखें।

वृश्चिक मनी राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है। हालांकि आपको कई चीजों में सावधानी बरतनी होगी। आज जरूरी बिल जरूर देखें। जल्दबाजी में किसी भी चीज पर अपने साइन मत दीजिए। आज कोई छोटा रिफंड मिल सकता है। परिवार के किसी भरोसेमंद शख्स से अपनी प्लानिंग शेयर करें ताकि आगे चलकर कोई भी गलती ना हो। फालतू में कर्ज और रिस्क भरे वादों से बचें। खर्च और बचत की लिस्ट बनाएं और थोड़ा-थोड़ा करके रोज बचाएं। धीरे-धीरे इससे आपको सुरक्षित महसूस होगा।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल: अच्छी हेल्थ के लिए अपनी आदतों को ना छोड़ें। अपने शरीर का ध्यान रखें। शाकाहारी खाना खाएं। खूब पानी पिएं। थकान होने पर आराम करें। छोटी वॉक पर जाए। हल्की-फुल्की स्ट्रेचिंग से मन को आराम मिलेगा। तनाव हो तो गहरी सांस लें। आपका लाइट म्यूजिक भी सुन सकते हैं। बैठते समय अपने पॉश्चर पर ध्यान दें।

वृश्चिक राशि के गुण ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: शक करने वाला, जटिल, अधिकार जताने वाला, अहंकारी, अतिरेक करने वाला

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का भाग: प्रजनन अंग

शासक ग्रह: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: मूंगा

स्वाभाविक सामंजस्य: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी संगति: वृषभ, वृश्चिक

औसत संगति: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम संगति: सिंह, कुंभ