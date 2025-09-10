scorpio horoscope today 10 september 2025 vrishchik rashi daily prediction in hindi वृश्चिक राशिफल 10 सितंबर: सिंगल लोगों को मिलेगा प्रपोजल, नए बिजनेस के लिए अच्छा समय, rashifal - Hindustan
scorpio horoscope today 10 september 2025 vrishchik rashi daily prediction in hindi

वृश्चिक राशिफल 10 सितंबर: सिंगल लोगों को मिलेगा प्रपोजल, नए बिजनेस के लिए अच्छा समय

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 10 September Prediction: राशिचक्र की आठवीं राशि वृश्चिक है। इस राशि का ग्रह स्वामी मंगल है। जानिए आज का दिन इस राशि के जातकों के लिए कैसा होगा?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयWed, 10 Sep 2025 06:12 AM
वृश्चिक राशिफल 10 सितंबर: सिंगल लोगों को मिलेगा प्रपोजल, नए बिजनेस के लिए अच्छा समय

Scorpio Horoscope 10 September 2025, वृश्चिक राशिफल: लव लाइफ जितनी सुलझी होगी, उतना ही मजा आएगा। ऑफिस में आज सब सही रहेगा। पैसों के मामले में भी सब बैलेंस रहेगा। बस पैसों के मैनेजमेंट पर ध्यान दें। हेल्थ पर ध्यान दें। आज कुछ दिक्कतें हो सकती हैं।

वृश्चिक लव राशिफल: एक्स से दूरी बनाकर रखें, नहीं तो पर्सनल लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। आप कोशिश करें कि कोई तीसरा इंसान आपके पार्टनर के फैसलों को प्रभावित ना करें। अगर ऐसा होगा तो जल्द ही रिश्ते में उथल-पुथल शुरू हो जाएगी। आज परिवार में आपकी लव लाइफ को लेकर नोकझोंक हो सकती है। नए-नए रिलेशनशिप वालों के लिए आज दिन का दूसरा हिस्सा महत्वपूर्ण होगा। सिंगल महिलाओं को किसी पार्टी या समारोह में प्रपोजल मिल सकता है।

वृश्चिक करियर राशिफल: वर्कप्लेस पर आज आपको नई जिम्मेदारियां थोड़ा व्यस्त रखेंगी। आप किसी जूनियर या सहकर्मी को नीचा दिखाने से बचें। ऐसा करते हैं तो आपको आने वाले दिनों में परेशानी हो सकती है। प्रोजेक्ट के छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। यही आपको आगे लेकर जाएगा। क्लाइंट के साथ आपके अच्छे रिश्ते प्रोजेक्ट की देरी पर होने वाली मीटिंग्स में काम आएंगे। बिजनेस से जुड़े लोगों को सकारात्मक बदलाव दिखेंगे। जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे, उनके लिए आज का दिन शुभ रहेगा।

वृश्चिक मनी राशिफल: आज कोई बड़ी आर्थिक समस्या सामने नहीं आएगी। हालांकि अपने खर्चों पर लगाम लगाना जरूरी है। लग्जरी चीजों पर खर्च करने से बचें। पैसों को बचाकर रखना लीखिए। अब आप सुरक्षित इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट और फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह पर ध्यान दें। परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद हो सकता है। बिजनेस में फंड की समस्या आ सकती है, लेकिन साझेदारों से सहयोग मिलेगा।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल: पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। अगर कोई सर्जरी करवानी है तो इसके लिए दिन का दूसरा हिस्सा सही है। बड़े-बुजुर्गों को आज डायबिटीज से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। मुंह संबंधी भी कोई दिक्कत हो सकती है। बच्चों को खेलते समय चोट लग सकती है। वृश्चिक राशि वाले आज रात में टू-व्हीलर चलाने से बचें। अच्छा और संतुलित खाना खाएं। खाने से फैट और चीनी हटा दें।

वृश्चिक राशि के गुण

ताकत: रहस्यमयी, व्यवहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: शक करने वाले, जटिल, अधिकार जताने वाले, अहंकारी, अतिरेक करने वाले

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का भाग: प्रजनन अंग

शासक ग्रह: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: मूंगा

प्राकृतिक अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

साधारण अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

