वृश्चिक राशिफल 8 अक्टूबर: आज होगी एक्स से मुलाकात, जमीन-जायदाद की बहस में ना उलझें

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 8 October Prediction: राशिचक्र की आठवीं राशि वृश्चिक है, जिसका ग्रह स्वामी वृश्चिक है। इस राशि के जातकों के लिए आज यानी 8 अक्टूबर का दिन कैसा रहने वाला है? नीचे जानें विस्तार से…

Scorpio Horoscope 8 October 2025, वृश्चिक राशिफल: काम के मामले में अपनी जिम्मेदारी दिल से निभाएं। इस मामले में ईमानदार रहें। पैसों का मैनेजमेंट सही से करें। हेल्थ को लेकर सतर्क रहें। पैसों के लेनदेन में सावधान रहें।

वृश्चिक लव राशिफल: रिश्तों के मामले में पॉजिटिव अप्रोच ही रखें। आज ईगो या फिर कोई गलतफहमी बीच में आ सकती है। हालांकि बातचीत से इसे दूर किया जा सकता है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो रिश्ता टूटने तक की नौबत आ सकती है। कुछ महिला जातक आज अपने एक्स से भी मिल सकती है। अगर किसी से दिल की बात कहनी है या किसी का प्रपोजल स्वीकार करना है तो इसके लिए दिन का दूसरा हिस्सा शुभ होगा। शादीशुदा महिलाएं अपने पार्टनर से खुलकर बात करें क्योंकि इससे कई चीजों का हल मिल जाएगा।

वृश्चिक करियर राशिफल: अपनी जिम्मेदारियों को डेडलान में खत्म करें। कोशिश करिए कि मैनेजमेंट के साथ आपके रिश्ते बेहतर हो। आर्मी, लॉ, फैशन, एडिटिंग या जज जैसे प्रोफेशन से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। इन लोगों को जल्द ही नए मौके मिल सकते हैं। कुछ जातकों को आज विदेश से फंड मिल सकता है। इस वजह से आर्थिक परेशानी थोड़ी कम होगी। बिजनेस से जुड़े लोगों को लाइसेंस या पॉलिसी से जुड़े किसी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन लकी होगा।

वृश्चिक मनी राशिफल: प्रॉपर्टी के मामले में सोच-समझकर ही कोई फैसला लें। वृश्चिक राशि के जातक आज कोई पुराना कर्ज या लोन चुका सकते हैं। परिवार में जमीन-जायदाद से जुड़ी बहस में ना पड़ें। इस वजह से रिश्तों में खटास आ सकती है। अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो इसके लिए दिन का दूसरा हिस्सा शुभ होगा।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल: आज वृश्चिक राशि वालों को सांस से जुड़ी समस्या हो सकती है। बच्चे आंख से जुड़ी तकलीफ की शिकायर कर सकते हैं। वहीं कुछ महिला जातकों को आज जोड़ों में दर्द रहेगा। बड़े-बुजुर्ग लोगों को आज पाचन संबंधी दिक्कत हो सकती है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह भी लें। वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतें। स्पीड लिमिट में रखें और सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आज सर्जरी या मेडिकल टेस्ट करवाना है तो इसके लिए दिन का पहला हिस्सा सही रहेगा।

वृश्चिक राशि के गुण मजबूती: रहस्यमयी, समझदार, आत्मनिर्भर, समर्पित, आकर्षक, व्यावहारिक

कमजोरी: शक करने वाले, जटिल स्वभाव, अधिकार जमाने वाले, अहंकारी, तीव्र स्वभाव वाले

राशि प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का हिस्सा: जननांग

राशि स्वामी: प्लूटो और मंगल

लकी डे: मंगलवार

लकी रंग: बैंगनी, काला

लकी नंबर: 4

लकी स्टोन: मूंगा

सबसे अच्छी बनती है: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी बनती है: वृषभ, वृश्चिक

ठीक-ठाक: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम बनती है: सिंह, कुंभ