वृश्चिक राशिफल 7 अक्टूबर: रिश्ते को मिलेगी पैरेंट्स की मंजूरी, ऑफिस में गॉसिप से रहें दूर

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 7 October Prediction: राशिचक्र की आठवीं राशि वृश्चिक है। इस राशि का ग्रह स्वामी मंगल है। जानिए आज का दिन यानी 7 अक्टूबर को इस राशि के जातकों की जिंदगी में क्या-क्या होगा?

Scorpio Horoscope 7 October 2025, वृश्चिक राशिफल: लव लाइफ में आई परेशानियों को वृश्चिक राशि वाले सुलझाएं। आज पैसों के मामले में स्थिति सही रहने वाली है। हेल्थ को लेकर थोड़ा सतर्क रहें।

वृश्चिक लव राशिफल: आज ट्रैवलिंग के दौरान किसी नए इंसान से मुलाकात हो सकती है। कुछ लोगों के रिश्तों में बातचीत की कमी के चलते दिक्कत आएगी। गलतफहमियां बढ़ेंगी। आज पार्टनर पर किसी दोस्त या फिर रिश्तेदार का असर पड़ेगा, जिससे रिश्ते में तनाव आने की संभावना है। आज कुछ लोगों के रिश्तों को पैरेंट्स से मंजूरी मिल जाएगी। जिन लड़कियों को अब तक परिवार का साथ नहीं मिल पा रहा था, आज उन्हें अच्छी न्यूज मिलेगी। शादी के योग भी अब बनने वाले हैं।

वृश्चिक करियर राशिफल: ऑफिस में धैर्य की बहुत जरूरत है। किसी भी तरह की गॉसिप या फिर राजनीति से दूर रहिए। आपकी परफॉर्मेंस और व्यवहार पर मैनेजमेंट की नजर रहेगी। कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जिन लोगों ने नई-नई नौकरी ज्वाइन की है, उन्हें कई ऐसे मौके मिलेंगे जिसमें वह अपना टैलेंट दिखा पाएं। आज अपनी जॉब प्रोफाइल को थोड़ा अपडेट कर लें क्योंकि इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। बिजनेस से जुड़े लोग आज कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं।

वृश्चिक मनी राशिफल: आज वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है। जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं, उनके लिए दिन दूसरा हिस्सा शुभ होगा। आज इलेक्ट्रॉनिक सामान ले सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ी कानूनी चीजों में राहत मिलने वाली है। महिला जातक अगर आज सोने में इन्वेस्ट करेंगी तो अच्छा होगा। बिजनेस से जुड़े लोगों का आज लोन पास हो जाएगा और पैसों से जुड़ा कोई विवाद सुलझ जाएगा।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल: आज वृश्चिक राशि वालों को फेफड़ों से जुड़ी दिक्कत होगी। हो सकता है कि आज सांस लेने में परेशानी हो सकती है। कुछ महिला जातकों को आज कान या फिर आंखों से जुड़ी कोई दिक्कत हो सकती है। ट्रैवलिंग के दौरान एडवेंचर एक्टिविटी से दूर रहिए क्योंकि आज हल्की चोट लग सकती है। भारी सामान को उठाते वक्त सावधानी बरतें या फिर ना ही उठाएं। अगर स्मोकिंग छोड़नी है तो आज का दिन सही है। आज हेल्दी डाइट भी अपना सकते हैं।

वृश्चिक राशि के गुण ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: शक करने वाला, जटिल स्वभाव, अधिकारप्रिय, अहंकारी, अति भावुक

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का भाग: जननांग

स्वामी ग्रह: प्लूटो और मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: मूंगा

सबसे अनुकूल: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

मध्यम अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ