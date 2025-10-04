वृश्चिक राशिफल 4 अक्टूबर: छोटी-छोटी चीज के लिए ना लें कर्जा, कम करें स्क्रीन टाइमिंग

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 4 October Prediction: राशिचक्र की आठवीं राशि वृश्चिक की है। इस राशि का ग्रह स्वामी मंगल है। जानिए आज यानी 4 अक्टूबर का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Scorpio Horoscope 4 October 2025, वृश्चिक राशिफल: आज आप काफी फोकस्ड फील करेंगे। धैर्य बना रखें। आज सोच-समझकर ही कोई कदम आगे बढ़ाएं। कोई चुनौती आए तो शांत रहकर उसका हल निकालिए। छोटी-छोटी सफलता का जश्न मनाइए।

वृश्चिक लव राशिफल: आज फीलिंग्स गहरी हो सकती हैं। क्लैरिटी के साथ पार्टनर से शांति से बात करें। ईमानदारी से बातचीत करेंगे तो रिश्ता मजबूत होगा। बिना जज किए हुए उन्हें सुनिए। छोटे-छोटे काम जैसे एक प्यारा सा मैसेज या छोटी सी मदद भी आज बहुत बड़ी बात होगी और पार्टनर को आपसे करीब भी करेगी। इससे पुराने शक भी मिटेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो जल्दबाजी ना करें। धीरे-धीरे आगे बढ़ें। शब्दों का चयन सोच-समझकर करें। धैर्य बनाए रखें।

वृश्चिक करियर राशिफल: ऑफिस में अपना फोकस बनाकर रखें। धैर्य रखेंगे तो मुश्किल से मुश्किल काम भी पूरा हो जाएगा। एक-एक करके सारे टास्क निपटा लें। कलीग्स आपकी मेहनत को करीब से देखेंगे और आपको सपोर्ट भी देंगे। कुछ ना समझ पाएं तो फैक्ट जरूर पूछें। आज के दिन जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। अगर कोई नया मौका लें तो उसके लाभ को ना देखकर लंबे समय के फायदे को भी देखें। ग्रोथ की एक नोट बना लें और बॉस से शेयर करें। इससे आपको उनका भरोसा और सम्मान मिलेगा। जरूरत पड़ने पर आज छोटे-छोटे ब्रेक जरूर लें।

वृश्चिक मनी राशिफल: पैसों के मामले में आज थोड़ी सावधानी बरतें। कोई ऑफर मिले या इन्वेस्टमेंट करना है, तो रुक जाएं। इमरजेंसी फंड का ध्यान रखें। छोटी-छोटी जरूरतों के लिए कर्ज ना लें। कोई पैसों की मदद मांगे तो सोच-समझकर ही आगे बढ़ें। शॉपिंग से पहले दामों की तुलना कर लें। रोजाना का खर्चा लिख लें। छोटी बचत करेंगे तो आगे काफी फायदा होगा। धीरे-धीरे वीकली सेविंग करना शुरू कर दें।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल: अच्छी आदतों और रूटीन को फॉलो करने से हेल्थ सही रहेगी। थकान होने पर आराम करें। हल्की वॉक करेंगे तो मन अच्छा होगा। घर का बना हुआ हल्का खाना खाएं। भारी स्नैक्स ना खाएं। नींद का समय एक ही रखें और जल्दी सो जाएं। स्क्रीन टाइमिंग को कम करें। अगर तनाव हो तो गहरी सांस लें। किसी करीबी से अपनी बातें शेयर करें। अगर ज्यादा लंबे समय से परेशान हैं तो अब डॉक्टर को दिखा लें।

वृश्चिक राशि के गुण ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: शक करने वाले, जटिल, अधिकार जताने वाले, घमंडी, अत्यधिक

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का भाग: प्रजनन अंग

ग्रह स्वामी: प्लूटो, मंगल

लकी डे: मंगलवार

लकी रंग: बैंगनी, काला

लकी नंबर: 4

लकी स्टोन: मूंगा

सबसे अच्छी जमेगी: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी बनेगी: वृषभ, वृश्चिक

ठीक-ठाक चलेगी: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम जमेगी: सिंह, कुंभ