scorpio horoscope daily vrishchik rashifal 3 october 2025 today prediction in hindi वृश्चिक राशिफल 3 अक्टूबर
scorpio horoscope daily vrishchik rashifal 3 october 2025 today prediction in hindi

वृश्चिक राशिफल 3 अक्टूबर: पार्टनर को दें पर्सनल स्पेस, शॉपिंग करने से पहले करें ये काम

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 3 October Prediction: राशिचक्र की कुल 12 राशियों में से एक वृश्चिक आठवें नंबर पर है। इस राशि का ग्रह स्वामी मंगल है। जानिए आज यानी 3 अक्टूबर का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयFri, 3 Oct 2025 06:06 AM
वृश्चिक राशिफल 3 अक्टूबर: पार्टनर को दें पर्सनल स्पेस, शॉपिंग करने से पहले करें ये काम

Scorpio Horoscope 3 October 2025, वृश्चिक राशिफल: आज काम में काफी फोकस्ड होंगे। ईमानदारी से अपनी बातें सामने रखें। जरूरत पड़ने पर आज ना जरूर कहें। छोटे-छोटे कदमों से सफलता मिलेगी। लव लाइफ अच्छी होगी। मनी के मामले थोड़ा सा ध्यान रखें। वहीं हेल्थ को लेकर अभी से सतर्क रहें।

वृश्चिक लव राशिफल: आज वृश्चिक राशि वालों की फीलिंग्स काफी इंटेंस होंगी। पार्टनर से सच्ची बातें कहते हुए शांत रहें और सम्मान से चीजों को शेयर करें। छोटी-छोटी कोशिशें आज रिश्ते में भरोसे को बढ़ाएगी। अगर आप सिंगल हैं तो उन चीजों को करें जो आपको पसंद है। आज शांत से माहौल में अच्छे लोग मिल सकते हैं। बातचीत धीरे-धीरे ही आगे बढ़ाएं। जल्द ही कोई निष्कर्ष ना निकालें। पार्टनर का ख्याल रखें। छोटे-छोटे जेस्चर से उनका दिल जीत लें। जरूरत पड़ने पर पार्टनर को पर्सनल स्पेस जरूर दें।

वृश्चिक करियर राशिफल: काम में आज फोकस रखें। आज सावधानी की थोड़ी जरूरत है। शांति के साथ दिन भर का प्लान बना लें। एक बार सारी डिटेल्स को चेक करना बेहतर होगा। शांति से काम करें। बिना किसी दिखावे के दूसरों की मदद जरूर करें। अगर कुछ दिक्कत आती है तो लॉजिक और क्लैरिटी से बात करें। बहसबाजी से बचें। जरूरी काम को पहले निपटा लें। दूसरों के योगदान के लिए क्रेडिट जरूर दें। आपको जल्द ही कोई नया मौका मिल सकता है। इस हफ्ते कोई नई स्किल सीखेंगे तो आगे चलकर ये काम आएगा।

वृश्चिक मनी राशिफल: पैसों के मामले में सोच-समझकर कदम उठाएं। छोटे खर्चों पर नजर रखें। फिजूलखर्ची ना करें। आज थोड़ी बचत जरूर करें। अगर कोई बिल मिलें तो उसे ध्यान से देखें। जल्दी-जल्दी लोन ना लें। आज के दिन पैसा उधार देने से बचें। अगर शॉपिंग करनी है तो लिस्ट बना लीजिए। पैसों के मामले में परिवार संग बात करें। कोई आसान सा प्लान बनाएं। हफ्ते भर का बजट बना लेंगे तो सही रहेगा।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल: आज वृश्चिक राशि के जातक हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें। जरूरत महसूस हो तो आराम जरूर करें। खूब पानी पिएं। हल्की सांस लेने की की प्रैक्टिस करें। छोटी सी वॉक मन को हल्का कर देगी। लगातार कोई भारी काम मत करें। अगर नींद पूरी नहीं हो पाती है तो सोने से पहले शांत सा रूटीन बना लें। स्क्रीन टाइमिंग कम करें। आज लाइट खाना खाएं। भोजन में फल और अनाज शामिल करें। सेल्फ टॉक अच्छी करें। इससे आपका तनाव भी कम होगा। छोटी-छोटी आदतों से आगे चलकर काफी आराम मिलेगा।

वृश्चिक राशि के गुण

ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, आत्मनिर्भर, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: शक़ी, जटिल, अधिकार जताने वाले, घमंडी, अति करने वाले

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का अंग: जननांग

ग्रह स्वामी: प्लूटो और मंगल

भाग्यशाली दिन: मंगलवार

भाग्यशाली रंग: बैंगनी, काला

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रत्न: लाल मूंगा

सबसे अच्छा मेल: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छा मेल: वृषभ, वृश्चिक

सामान्य मेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम मेल खाने वाले: सिंह, कुंभ

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)