वृश्चिक राशिफल 2 अक्टूबर: सिंगल लोग आज करें ये काम, खाने में शामिल करें ये 2 चीजें

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 2 October Prediction: राशिचक्र की आठवीं राशि वृश्चिक है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी मंगल होता है। जानिए तुला राशि वालों का आज का दिन लव, करियर, मनी और हेल्थ के लिए लिहाज से कैसा होगा?

Scorpio Horoscope 2 अक्टूबर 2025, वृश्चिक राशिफल: आज आप फोकस्ड रहेंगे। धैर्य रखेंगे तो सारे काम बनेंगे। सारे वादे निभाइए। एक समय पर एक ही काम पर ध्यान दें। सच बोलिए। काम और आराम के बीच बैलेंस बनाइए। छोटी-छोटी खुशियां जरूर मनाएं।

वृश्चिक लव राशिफल: आज रिश्तों में भरोसा जगेगा। आज आप इसकी गहराई को भी महसूस करेंगे। दिल की बातों को ईमानदारी से कहिए। अपने पार्टनर की बातों को आज ध्यान से सुनिए। छोटे-छोटे जेस्चर बहुत मायने रखेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आज अपने दिल की सुनिए। हल्की-फुल्की बातें करेंगे तो हो सकता है कि आज रिश्ता गहरा हो जाए। जलन और कंट्रोल करने की आदत ना पालें। भरोसा रखें और धैर्य बनाए रखने से ही रिश्ता मजबूत होगा। पार्टनर के पर्सनल स्पेस का सम्मान करें। उनके साथ छोटी-छोटी खुशियों को मनाएं।

वृश्चिक करियर राशिफल: आज काम के मामले में आपका फोकस बढ़िया होगा। जरूरी काम फोकस करें। आपको धीरे-धीरे ग्रोथ मिल जाएगी। आज सारे डिटेल्स पर ध्यान दें। कोई मीटिंग हो तो उसकी तैयारी पहले ही कर लें। छोटे प्रोजेक्ट्स में लीड लें और अपनी प्लानिंग को शेयर करें। ऑफिस में होने वाले गॉसिप से दूर रहिए। जब तक तैयारी ना हो जाए, अपने प्लान किसी को भी ना शेयर करें। किसी भरोसेमंद कलीग से फीडबैक ले सकते हैं। आपकी मेहनत और धैर्य रंग लाएंगे। आपको नए मौके मिल सकते हैं।

वृश्चिक मनी राशिफल: आज पैसों को लेकर सावधान रहें। बिल देख लें, हो सकता है कि उसमें आप कोई गलती पकड़ लें। जोश-जोश में आज इन्वेस्टमेंट ना करें। इससे आपको आज बचना है। अगर किसी को आज पैसे उधार में देने वाले हैं तो उससे पहले ही अपने शर्तें बता दें। आज के दिन बचत पर थोड़ा ध्यान दें। इमरजेंसी के लिए अपनी इनकम से कुछ पैसा बचाकर रखें। अपने फाइनेंशियल प्लान को लेकर किसी भरोसेमंद शख्स से ही बात करें। अभी से सावधानी बरतेंगे तो आगे के लिए अच्छा होगा।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल: वृश्चिक राशि वाले आज अपने शरीर और मन दोनों का ख्याल रखें। लाइट योगा और स्ट्रेचिंग से दिन की शुरुआत करें। मन को शांत रखने के लिए 5 मिनट के लिए गहरी सांस लें। आज खूब पानी पिएं। खाने में फल और सब्जियां शामिल करें। रात में भारी या फिर तला-भुना हुआ खाना ना खाएं। थकान महसूस हो तो आराम करें और नींद पूरी लें। अगर आपको किसी बात की टेंशन हो तो किसी करीबी से बात करें। इससे आपका मन हल्का होगा।

वृश्चिक राशि के गुण ताकत: रहस्यमयी, प्रैक्टिकल, समझदार, आत्मनिर्भर, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: शक करने वाले, जटिल, अधिकार जताने वाले, घमंडी, चरम सोच

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का अंग: प्रजनन अंग

ग्रह स्वामी: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: मूंगा

स्वाभाविक मेल: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी जोड़ी: वृषभ, वृश्चिक

ठीक-ठाक मेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम मेल खाने वाले: सिंह, कुंभ