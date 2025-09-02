वृश्चिक राशिफल 2 सितंबर: ऑफिस में ड्रामे से बचें, खाने में शामिल करें ये 2 चीजें

Aaj ka Vrishchik Rashi Ka Rashifal, Scorpio 2 September Prediction: राशिचक्र की आठवीं राशि वृश्चिक है। इस राशि का ग्रह स्वामी मंगल है। जानिए आज यानी 2 सितंबर का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा जाएगा?

Scorpio Horoscope 2 September 2025, वृश्चिक राशिफल: आज आप फोकस्ड रहेंगे। प्लानिंग को क्लैरिटी के साथ बनाएं। शांति से काम करें। आज अंदरूनी शक्ति महसूस करेंगे। बोलते वक्त अच्छा ही बोलें। जल्दबाजी से बचें। आज की छोटी-छोटी सक्सेस आगे चलकर बड़ा रिजल्ट देंगी। धैर्य बनाए रखिए।

वृश्चिक लव राशिफल: आज आपकी लव लाइफ में स्थिरता आएगी। अगर आप सिंगल हैं तो किसी के लिए इंटरेस्ट दिखाने के लिए प्यार से सवाल करें और उस शख्स को ध्यान से सुनें। अगर आप पहले से ही रिश्ते में हैं तो एक शांत पल ढूंढ़कर उनका शुक्रिया अदा करें। साथ ही उनके लिए कुछ ऐसा करें जो उन्हें पसंद हो। खराब शब्द बोलने से बचें। अपने वादों को पूरा करें। साथ ही अपनी जरूरतों को लेकर ईमानदार रहें। सोच-समझकर किया गया काम या आपका व्यवहार भरोसे को और मजबूत बनाता है। आपकी मौजूदगी से रिश्ते को धीरे-धीरे सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। छोटे-छोटे पलों को सेलिब्रेट करें।

वृश्चिक करियर राशिफल: काम के मामले में क्लैरिटी लेकर आएं। एक समय पर एक ही काम करें। इसके बाद ही हाथ में कोई नया काम लें। टीम के साथ अपने विचारों को शेयर करें। छोटी-छोटी दिक्कतों के दौरान मदद के लिए तैयार रहिए। ड्रामे से बचें। किए गए वादों का एक रिकॉर्ड बनाकर रखें। सावधानी और सलीके से काम करें। इसके लिए आपकी तारीफ भी होगी। चीजों को नोट करें। अगर किसी स्किल को बेहतर करना है तो इसके लिए पढ़ते भी रहिए। आपकी मेहनत से आपको नए अवसर भी मिलेंगे। आज शांति से अपना काम करते रहें।

वृश्चिक मनी राशिफल: पैसों के मामले में आज सतर्क रहें। अपने बिलों को देखें। उन्हें सुरक्षित रखें। अचानक खर्चे से बचें। बिना सोचे-समझे किसी से पैसे का वादा ना करें। अगर आपको कोई सलाह दे रहा है तो उसे ध्यान से पढ़ें और अपना सवाल भी पूछें। रोज के रोज अगर आप छोटी सी बचत भी करेंगे तो आगे चलकर काफी फायदा होगा। छोटे-छोटे लक्ष्य तय करें।

वृश्चिक हेल्थ राशिफल: अपने हेल्थ पर ध्यान दें। समय पर सो जाएं। अच्छा खाना खाएं। खाने में फल और सब्जियों को शामिल करें। ताजी हवा में वॉक करें। हल्के-फुल्के स्ट्रेचिंग से आराम मिलेगा। पानी ज्यादा पिएं। अगर थकान हो तो आराम जरूर करें। अगर तनाव महसूस हो तो गहरी सांस लें। देर रात भारी भोजन करने से बचें। छोटी-छोटी कोशिशें रोज करते रहेंगे तो मन को मजबूती मिलेगी और आप फ्रेश भी फील करें। हंसते-मुस्कुराते रहिए।

वृश्चिक राशि के गुण ताकत: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरी: संदेह करने वाला, जटिल, अधिकार जताने वाला, अहंकारी, चरमपंथी

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का अंग: यौन अंग

राशि स्वामी: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: लाल मूंगा

प्राकृतिक मेल: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छा मेल: वृषभ, वृश्चिक

औसत मेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम मेल: सिंह, कुंभ