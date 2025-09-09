धनु राशिफल 9 सितंबर: आज कोई कर सकता है प्रपोज, ऑफिस पॉलिटिक्स से रहें दूर
Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 9 सितंबर 2025: राशिचक्र की नवीं राशि तुला का ग्रह स्वामी गुरु यानी जूपिटर है। जानें आज का दिन धनु राशि वालों के लिए कैसा होगा?
Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 9 सितंबर 2025: आज लवलाइफ में कई खुशनुमा पल बिताएंगे। ऑफिस में भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। इन्वेस्टमेंट सुरक्षित तरीके से करें। हेल्थ भी ठीक रहेगी। आर्थिक स्थिति सही रहेगी और हेल्थ से जुड़ी कोई दिक्कत नहीं आएगी।
धनु लव राशिफल: आज आपका पार्टनर जिद पर अड़ सकता है। आज बहसबाजी करने से बचें। किसी भी तरह की दिक्कत को मैच्योरिटी के साथ ही संभालें। अपने पार्टनर की बातों और सुझावों का सम्मान करें। इससे आपका रिश्ता मजबूत बनेगा। रोमांस पर पुराने मुद्दों को हावी ना होने दें। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए दिन का दूसरा हिस्सा सही है। आज के दिन या तो आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं या फिर किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते हैं।
धनु करियर राशिफल: प्रोफेशनली आपको जो भी काम हैं, उन्हें पूरा करें। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रहें। कुछ क्लाइंट्स को विशेष रूप से आपसे ही काम कराना होगा। इससे आपके प्रोफाइन का महत्व बढ़ेगा। अगर बिजनेस से जुड़े लोग विदेश में कुछ नया करना चाहते हैं तो उन्हें हर पहलू पर सोच-विचार करना चाहिए। आज बिजनेसमैन कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, जिसे कई लोग पसंद करने वाले हैं। विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहने वाले स्टूडेंट्स को आज गुड न्यूज मिल सकती है।
धनु मनी राशिफल: आज कही से पैसे मिलने वाले हैं। वैसे आप अपने खर्चों पर ध्यान दें। आज आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं। आज के दिन रियल एस्टेट में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें। फीमेल्स आज मेडिकल खर्चों के प्रति सावधान रहेंगी। दिन का दूसरा भाग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए शुभ है। नुकसान से बचने के लिए एक्सपर्ट्स की राय जरूर लें। व्यापारियों को पैसों को जुटाने में छोटी समस्याएं आ सकती हैं। बिजनेस से जुड़े कुछ लोगों को आज टैक्स से जुड़े मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है।
धनु हेल्थ राशिफल: आज धनु राशि वालों को कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। खाने में ऐसे तत्व शामिल करें जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। आज ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां खाएं और आराम करें। पार्क में टहलना हो या फिर परिवार के साथ समय बिताना हो, इससे आप रिलैक्स महसूस करेंगे। जो लोग बीमार हैं, उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और समय पर दवाइयां खा लेनी चाहिए।
धनु राशि के गुण
ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, साहसी, आकर्षक, जीवंत, ऊर्जावान, प्रिय, आशावादी
कमजोरी: भुलक्कड़, लापरवाह, चिड़चिड़े
प्रतीक: धनुर्धर
तत्व: अग्नि
शरीर का अंग: जांघ और यकृत
शासक ग्रह: बृहस्पति
भाग्यशाली दिन: गुरुवार
भाग्यशाली रंग: आसमानी नीला
भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रत्न: पुखराज
स्वाभाविक मेल: मेष, सिंह, तुला, कुंभ
अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु
सामान्य अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर
कम अनुकूलता: कन्या, मीन
डॉ जे. एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
