धनु राशिफल 8 अगस्त: पुराने प्यार से जुड़ने का मौका, शेयर मार्केट में लगाएंगे पैसा

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 8 August 2025: धनु राशिचक्र की नवीं राशि है। इस राशि का ग्रह स्वामी गुरू यानी कि जूपिटर होता है। आज का दिन धनु राशि वालों के लिए लव, मनी, हेल्थ और करियर के लिहाज से कैसा जाएगा? नीचे पढे़ं...

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 8 अगस्त 2025: आज धनु राशि वालों के लिए लवलाइफ ठीक जाने वाली है। आप पार्टनर के साछ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। पैसों के मामले में आज समझदारी से काम लें ताकि फ्यूचर सिक्योर हो पाए। सेहत से जुड़ी हल्की-फुल्की दिक्कत आ सकती है।

धनु लव राशिफल: रिलेशनशिप में कम्यूनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए इसलिए पार्टनर से बात करें। साथ में जब भी समय बिताएं तो खुशियों के साथ-साथ अपने दुख भी शेयर करें। आज ऐसे मुद्दे ना छेड़ें जिससे पार्टनर को दिक्कत हो। जो नए-नए रिलेशनशिप में आए हैं, उनके लिए आज दिन के बाद वाला हिस्सा महत्वपूर्ण होगा। धनु राशि वाले कुछ पुरुष आज अपने पुराने प्यार से फिर से जुड़ेंगे। अनमैरिड फीमेल्स को आज ऑफिस या फिर क्लासरूम में कोई प्रपोज कर सकता है। शादीशुदा लोग आज अपना परिवार बढ़ाने के ऊपर विचार कर सकते हैं।

धनु करियर राशिफल: ऑफिस में आज नए अवसर मिल सकते हैं। ये आपके डेडिकेशन की वजह से ही होगा। किसी खास प्रोजेक्ट के लिए आपका सीनियर आपके नाम का सजेशन दे सकता है। आज कॉपीराइटर, डिजाइनिंग, एनिमेटर और आईटी प्रोफेशनल्स को विदेशी क्लाइंट्स की तारीफ मिलेगी। जो लोग काफी समय से नौकरी की तलाश में थे, उन्हें गुडन्यूज मिल सकती है। हायर स्टडीज की चाह रखने वालों को आज एडमिशन मिल सकता है।

धनु मनी राशिफल: पैसों के मामले में आज का दिन शुभ है। आज आपको कोई लंबा बकाया चुकाने का मौका मिलेगा। शेयर मार्केट में आज कॉन्फिडेंस के साथ हाथ आजमाएं। फीमेल्स आज अपने फ्रेंड्स के साथ पैसों से जुड़े मुद्दे को सुलझा सकती हैं। आज कुछ लोग घर की मरम्मत करवा सकते हैं। वहीं कुछ लोग नया घर भी ले सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोग आज अपना बिजनेस बढ़ाने के बारे में सोचेंगे।

धनु हेल्थ राशिफल: कुछ लोगों को आज थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बुजुर्गों को सांस संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। कुछ लोगों को डॉक्टर से परामर्श लेने की जरूरत भी पड़ सकती है। वहीं कुछ लोगों को आंख से जुड़ी समस्या हो सकती है। डायबिटीज के मरीज आज सावधान रहें। धनु राशि के लोग आज गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें। खान-पान पर ध्यान दें। बच्चों को आज खेलते हुए सतर्क रहना चाहिए।

धनु राशि के गुण ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, साहसी, सुंदर, जीवंत, ऊर्जावान, प्यारे, आशावादी

कमजोरी: भूलने की आदत, लापरवाह, चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: जांघ और लीवर

ग्रह स्वामी: बृहस्पति

भाग्यशाली दिन: गुरुवार

भाग्यशाली रंग: हल्का नीला

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रत्न: पुखराज

प्राकृतिक अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता मिथुन, धनु

औसत अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन