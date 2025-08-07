sagittarius horoscope today 7 august 2025 aaj ka dhanu rashi rashifal future prediction धनु राशिफल 7 अगस्त: पार्टनर से हो सकती है बहस, फीमेल्स को मिल सकता है प्रमोशन, rashifal - Hindustan
sagittarius horoscope today 7 august 2025 aaj ka dhanu rashi rashifal future prediction

धनु राशिफल 7 अगस्त: पार्टनर से हो सकती है बहस, फीमेल्स को मिल सकता है प्रमोशन

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 7 August 2025: राशिचक्र में नवीं राशि धनु है। धनु राशि का ग्रह स्वामी गुरू यानी जूपिटर है। जानिए आज का दिन धनु राशि वालों की लाइफ में क्या बदलाव लेकर आएगा?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयThu, 7 Aug 2025 07:10 AM
धनु राशिफल 7 अगस्त: पार्टनर से हो सकती है बहस, फीमेल्स को मिल सकता है प्रमोशन

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 7 अगस्त 2025: लवलाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है लेकिन पर्सनल लाइफ फिर भी ठीक रहने वाली है। ऑफिस में ईगो से बचें। काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करें। सेहत आज ठीक रहने वाली है। पैसों के मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं।

धनु लव राशिफल: आज ईगो की वजह से रिश्ते में बहसबाजी हो सकती है। बोलते वक्त शब्दों का ध्यान रखें। पार्टनर आज जिद्दी हो सकता है। इस वजह से कहासुनी हो सकती है। वहीं आज कुछ यादगार पल भी बिताएंगे। अगर पैरेंट्स से पार्टनर की मुलाकात करवानी है तो दिन के बाद का समय इसके लिए अच्छा है। कुछ लोगों के रिश्ते में रिश्तेदार की दखलअंदाजी से दिक्कतें आ सकती हैं।

धनु करियर राशिफल: नए काम को लेते वक्त सावधानी बरतें। आज प्रोडक्टिविटी और डेडलाइन को लेकर दिक्कत आ सकती है। खैर इसी से आपको आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। किसी कलीग के साथ अगर गलतफहमी आ गई है तो उसे दूर करने की कोशिश करें। कुछ फीमेल्स को आज प्रमोशन मिल सकता है। किसी भी तरह का दिखावा ना करें क्योंकि इस वजह से क्लाइंट्स के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। आज आप अपने कम्यूनिकेशन स्किल्स की वजह से क्लाइंट मीटिंग में फायदा पाएंगे।

धनु मनी राशिफल: पैसों के मामले में आज स्थिति मजबूत रहेगी, जिससे मन खुश रहेगा। आज आप किसी दोस्त या भाई-बहन से जुड़ा पैसों का मामला सुलझाने में सफल रहेंगे। आज दिमाग में नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने का विचार आ सकता है। बिजनेस से जुड़े लोग आज अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आज उन्हें कहीं से फंड मिल सकता है। बड़े-बुजुर्गों को आज मेडिकल खर्च करना पड़ सकता है। कुछ लोग आज शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने पर भी विचार कर सकते हैं।

धनु हेल्थ राशिफल: रूटीन ठीक करें। जिन की शुरुआत आज एक्सरसाइज से करें। खाने-पीने का ध्यान रखें। आज कुछ लोगों को हड्डियों से जुड़ी दिक्कत आ सकती है। आज बुजुर्गों को गीले स्थानों से दूर रखें। बच्चों में वायरल बुखार या पाचन की समस्या की शिकायत हो सकती है। आज सब्जी या फिर फल काटते वक्त सावधानी बरतें क्योंकि हल्की-फुल्की चोट लग सकती है।

धनु राशि के गुण

मजबूती: समझदार, व्यावहारिक, साहसी, खूबसूरत, ऊर्जा से भरपूर, खुशमिजाज, आशावादी

कमजोरी: भुलक्कड़, लापरवाह, कभी-कभी चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: जांघ और लिवर

राशि स्वामी: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पीला पुखराज

धनु राशि संगतता

स्वाभाविक मेल: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छा मेल: मिथुन, धनु

सामान्य मेल: वृष, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम मेल: कन्या, मीन

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)