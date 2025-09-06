धनु राशिफल 6 सितंबर: आज हो सकती है एक्स की वापसी, ऑफिस में मिलेगा नया रोल

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 6 September 2025: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है। धनु राशि वाले जातकों का ग्रह स्वामी गुरु यानी जूपिटर होता है। जानिए आज इस राशि का दिन कैसा बीतने वाला है?

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 6 सितंबर 2025: धनु राशि के जातकों को आज लव लाइफ में लंबे समय तक साथ निभाने पर ध्यान देना चाहिए। करियर से जुड़ी समस्याओं को सुलझा लें ताकि ग्रोथ हो सके। पैसों के मामले में आज का दिन सही रहेगा।

धनु लव राशिफल: पार्टनर से ज्यादा बातें करें। आज आपको समय निकालकर पार्टनर से बात करनी चाहिए और फ्यूचर को लेकर भी डिस्कशन करना चाहिए। जो लोग नए-नए रिश्ते में हैं, उन्हें पास्ट की बातें करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। जिन फीमेल्स को एक्स के साथ सुलह करनी है, उनके लिए आज का दिन शुभ रहेगा। आज ओपन अप रहें और उम्मीद का साथ ना छोड़ें। आज किसी खास शख्स की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है। शादीशुदा फीमेल्स आज परिवार बढ़ाने का फैसला ले सकती हैं।

धनु हेल्थ राशिफल: आज हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या नहीं होगी। अपने रूटीन पर चलें। बड़े बुज़ुर्गों को जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है, जिसका इलाज करवाना जरूरी होगा। आज के दिन खिलाड़ियों को चोट या मोच आ सकती है। सिरदर्द या पैरों में दर्द जैसी हल्की-फुल्की दिक्कतें आएंगी। बुज़ुर्ग लोग पहाड़ी इलाकों में ट्रैवल करते वक्त सावधान रहें। अपने साथ मेडिकल बॉक्स हमेशा साथ रखें।

धनु राशि के गुण ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, साहसी, आकर्षक, जीवंत, ऊर्जावान, मनमोहक, आशावादी

कमजोरी: भुलक्कड़, लापरवाह, चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शरीर का अंग: जांघ और जिगर

शासक ग्रह: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पुखराज

प्राकृतिक अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी संगति: मिथुन, धनु

सामान्य संगति: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम संगति: कन्या, मीन