धनु राशिफल 5 सितंबर: ना करें बड़ा और रिस्की इन्वेस्टमेंट, मीठा खाने से बचें

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 5 September 2025: राशिचक्र की नवीं और सबसे महत्वपूर्ण राशि धनु है। इस राशि का ग्रह स्वामी गुरु यानी जूपिटर होता है। जानें आज का दिन धनु राशि वालों के लिए कैसा जाएगा?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयFri, 5 Sep 2025 06:48 AM
Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 5 सितंबर 2025: आज धनु राशि वाले कुछ नया सीखने और अपने आइडियाज शेयर करने के लिए उत्साहित रहेंगे। छोटे-छोटे रिस्क लेने से आज फायदा मिल सकता है। ट्रैवलिंग की प्लानिंग करनी है तो इसके लिए आज का दिन सही रहेगा। आज आपका मूड हल्का और खुशमिजाज रहेगा।

धनु लव राशिफल: आज धनु राशि वालों के मूड में मस्ती रहेगी। आपका मन करेगा कि सामने वाले की बातों को सुनने का। अगर रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर के साथ कोई छोटा-सा आउटिंग या अपने सपनों को लेकर बातचीत करें। आज हंसी-मजाक से रिश्ता और मजबूत बनेगा। सिंगल लोग आज ट्रैवलिंग या क्लास में किसी खास शख्स से मिल सकते हैं। आज किसी से झूठे वादे करने से बचें। ईमानदार रहें क्योंकि इसी से विश्वास बनता है। छोटे सरप्राइज या प्यारे मैसेज करेंगे तो आपका पार्टनर बहुत खुश होगा।

ये भी पढ़ें- शुक्रवार को नहाने के पानी में डालें ये चीज, मजबूत शुक्र जल्द देगा लग्जरी लाइफ

धनु करियर राशिफल: आज ऑफिस में आप काफी क्रिएटिव रहेंगे। काम में आपके क्रिएटिव आइडियाज अच्छा काम करेंगे। नया सीखना या कोई जरूरी और छोटा सा कोर्स करना फायदेमंद रहेगा। एक काम पूरा करके ही नया शुरू करें। इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अगर ऑफिस के लिए ट्रैवल करना हो तो पहले सारी डिटेल्स चेक कर लें। आगे चलकर आपको बड़े मौके मिलेंगे।

ये भी पढ़ें- शुक्रवार को इन 5 चीजों के दान से खुल जाता है भाग्य, कृपा बरसाएंगी मां लक्ष्मी

धनु मनी राशिफल: आज पैसों के मामले में दिन ठीक रहने वाला है। छोटे-छोटे खर्चों का आनंद लें। बड़ा खर्चा करने से बचें। आज के दिन बड़ा और रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर कोई एक्स्ट्रा इनकम हो, तो उसका कुछ हिस्सा बचत में रखें। आप चाहें तो नई स्किल्स में भी ये पैसा लगा सकते हैं। ये आगे चलकर आपके ही काम आएगा। लोगों के साथ हिसाब-किताब साफ रखें। इससे आपका मन शांत रहेगा।

धनु हेल्थ राशिफल: आज आप काफी एनर्जेटिक महसूस करेंगे। थोड़ी वॉक, स्ट्रेचिंग या हल्का एक्सरसाइज करें। खाने-पीने में बैलेंस बनाकर रखें। मीठा कम खाएं और देर रात स्नैक्स खाने से बचें। नींद पूरी लें। सोने से पहले फोन या फिर टीवी कम इस्तेमाल करें। थोड़ी रिलैक्सिंग या डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज से मन शांत रहेगा।

धनु राशि के गुण:

ताकत: बुद्धिमान, साहसी, ऊर्जावान, आशावादी

कमजोरी: भूलने वाला, लापरवाह

सिंबल: धनुर्धर

तत्व: आग

शरीर का हिस्सा: जांघ और जिगर

शासक ग्रह: बृहस्पति

भाग्यशाली दिन: गुरुवार

भाग्यशाली रंग: हल्का नीला

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रत्न: पीला नीलम

बेस्ट मैच: मेष, सिंह, तुला, कुम्भ

अच्छा मैच: मिथुन, धनु

ठीक-ठीक मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम मैच: कन्या, मीन

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)