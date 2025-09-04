sagittarius horoscope today 4 september 2025 aaj ka dhanu rashi rashifal future prediction धनु राशिफल 4 सितंबर: पार्टनर संग बनाएं मजेदार प्लान, फालतू खर्चे से बचें, rashifal - Hindustan
धनु राशिफल 4 सितंबर: पार्टनर संग बनाएं मजेदार प्लान, फालतू खर्चे से बचें

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 4 September 2025: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है। धनु राशि का ग्रह स्वामी गुरू (बृहस्पति) यानी जूपिटर है। जानिए आज इस राशि का दिन कैसा बीतने वाला है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयThu, 4 Sep 2025 06:45 AM
Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 4 सितंबर 2025: आज आपकी एनर्जी अच्छी रहने वाली है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हर दिन मिलने वाले अवसर को स्वीकार करें। दोस्तों की वजह से आज का दिन मजेदार बनेगा। छोटे-छोटे ब्रेक्स का भरपूर मजा लें। छोटी सफलताओं का भी जश्न मनाएं।

धनु लव राशिफल: आज प्यार में हल्की-फुल्की मस्ती रहेगी। आप और आपका पार्टनर खुश होगा। रिलेशनशिप में जो लोग हैं, वो आज हंसी-मजाक करें। छोटे और मजेदार प्लान भी बनाएं। अगर आप सिंगल हैं तो लोगों से फ्रेंडली तरीके से ही मिलें। प्यारे शब्द और खुलेपन से लोग आपकी ओर खिंचे चले आएंगे। शाम को एक सुंदर सा मैसेज जरूर शेयर करें।

धनु करियर राशिफल: क्लैरिटी वाले काम को ही करें। उसे तयशुदा समय पर पूरा करें। आपके छोटे-छोटे प्रयास दिखेंगे और लोग उसे नोटिस भी करेंगे। अगर कोई फैसला लेने में मुश्किल हो तो भरोसेमंद कलीग की सलाह जरूर लें। जो भी मैसेज हो उसे छोटा और क्लैरिटी के साथ ही सामने रखिए। नोट्स तैयार करेंगे तो दिमाग में क्लैरिटी रहेगी। दिन के अंत में एक छोटी सी वॉक पर जाएं या फिर खुद को एक छोटी सी ट्रीट दें। अपनी छोटी-छोटी जीत का जश्न मनाना ना भूलें।

धनु धन राशिफल: पैसों के मामले में आज का दिन अच्छा रहेगा। आज प्लानिंग करें। फालतू के खर्चे से बचें। छोटी-छोटी बचत करके चलते रहिए। जरूरत पड़ने पर किसी भरोसेमंद दोस्त से सलाह जरूर लें। रिस्क भरे ऑफर से बचें। बड़ी खरीददारी से पहले एक दिन रुकें। आज की बचत कल काम आराम बनेगी। बिल जांच लें। कोई छूट मिले तो जरूर लें।

धनु हेल्थ राशिफल: आज थोड़ी वॉक करें फिर आराम करें। सुबह स्ट्रेचिंग करें और फिर साफ पानी पिएं। नाश्ते में फल या फिर हल्का पौष्टिक कुछ खाएं। इससे आपकी एनर्जी बैलेंस्ड रहेगी। लें ताकि ऊर्जा संतुलित रहे। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से बचें और बीच-बीच में टहलें। यदि तनाव लगे तो एक मिनट धीरे-धीरे साँस लें। सोने का समय नियमित रखें और शांत मन से सोएँ। अभी अपनाई गई छोटी-छोटी अच्छी आदतें दिन को उज्ज्वल और आसान बनाएँगी और अगली सुबह तरोताज़ा करेंगी।

धनु राशि के गुण

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, साहसी, आकर्षक, जीवंत, ऊर्जावान, मनमोहक, आशावादी

कमजोरी: पक्ष भुलक्कड़, लापरवाह, चिड़चिड़ेपन वाले

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शरीर का अंग: जांघ और यकृत

ग्रह स्वामी: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

साधारण अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)