sagittarius horoscope today 30 september 2025 dhanu rashi daily prediction in hindi

धनु राशिफल 30 सितंबर: क्रश को इस वक्त प्रपोज करना होगा शुभ, सीनियर से होगी अनबन

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius 30 September Prediction: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है, जिसका ग्रह स्वामी जूपिटर (गुरु) है। जानिए आज इस राशि के जातकों की जिंदगी में लव, करियर, मनी और हेल्थ के लिहाज से क्या-क्या होगा?