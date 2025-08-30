धनु राशिफल 2 अगस्त: ऑफिस में सीनियर होंगे नाराज, महिलाओं को हो सकती है ये दिक्कत

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 30 August 2025: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है। इस राशि का ग्रह स्वामी जूपिटर यानी गुरू ग्रह है। जानिए आज यानी कि 30 अगस्त का दिन धनु राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 2 अगस्त 2025: लव लाइफ में ईगो को लेकर ना आए। वर्कप्लेस पर कुछ दिक्कत आ सकती है। पैसों के मामले में आज का दिन अच्छा जाएगा। हेल्थ को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है।

धनु लव राशिफल: आज रिलेशनशिप में ईगो के चलते दिक्कत आ सकती है। रिश्ते में नई जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार रहें। कुछ लोगों को आज पैरेंट्स का सपोर्ट मिल सकता है। अगर पार्टनर को गिफ्ट देकर सरप्राइज करना है तो आज दिन के बाद का हिस्सा इसके लिए शुभ है। पार्टनर के साथ आज ज्यादा समय बिताएं। अगर कुछ बहस होती है तो अपना धैर्य ना खोएं। आज महिलाओं को नई दोस्ती करते वक्त थोड़ा सावधान रहना चाहिए।

धनु करियर राशिफल: आज प्रोडक्टिविटी अहम रहने वाली है और इसी से जुड़ी कोई समस्या आ सकती है। कोई सीनियर आज आपसे नाराज हो सकता है। इस वजह से टीम मीटिंग में बहसबाजी हो सकती है। अपनी फीलिंग्स पर थोड़ा काबू रखें नहीं तो स्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है। स्थिति को संभालने की कोशिश करें। प्रोफेशनल रहेंगे तो रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। आईटी और हेल्थकेयर से जुड़े लोगों को विदेश जाने का मौका मिल सकता है।

धनु मनी राशिफल: आज धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। कुछ लोग गाड़ी या फर्नीचर खरीद सकते हैं। आज आप कोई पुराना कर्ज या फिर बैंक लोन चुका सकते हैं। परिवार में आज प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ी-बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। कुछ बड़े-बुजुर्ग आज धन का बंटवारा करने की सोचेंगे। बिजनेस से जुड़ी महिलाओं को आज विदेश से धन लाभ मिलने की संभावना है। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आज के दिन कुछ लोग शेयर मार्केट में किस्मत आजमा सकते हैं।

धनु हेल्थ राशिफल: हेल्थ को लेकर आज थोड़ा ज्यादा सतर्क रहें। खुद का ध्यान रखें। अगर अंदर से अस्वस्थ महसूस करें तो डॉक्टर से तुरंत परामर्श करें। कुछ फीमेल्स को आज पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है। दवाइयां समय पर लें। बड़े-बुजुर्ग लोग आज सीढ़ियां चढ़ते और उतरते वक्त सावधान रहें। आज ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताएं। जो लोग जिम और योग क्लास ज्वाइन करना चाहते थे, उनके लिए आज का दिन अच्छा है।

धनु राशि के गुण सकारात्मक पक्ष: बुद्धिमान, व्यावहारिक, साहसी, आकर्षक, जीवंत, ऊर्जावान, प्यारे, आशावादी

कमजोरियां: भुलक्कड़, लापरवाह, चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शरीर का अंग: जांघ और यकृत

स्वामी ग्रह: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पीला पुखराज

प्राकृतिक मेल: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छा मेल: मिथुन, धनु

औसत मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम मेल: कन्या, मीन