धनु राशिफल 3 सितंबर: पार्टनर से ज्यादा वादे ना करें, इन्वेस्टमेंट से पहले करें ये काम

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 3 September 2025: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है। धनु राशि का स्वामी ग्रह गुरू (बृहस्पति) यानी जूपिटर है। जानें आज का दिन धनु राशि के लिए कैसा जाएगा?

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 3 सितंबर 2025: आज आप नई चीजों को सीखने के लिए खुद को तैयार महसूस करेंगे। मन खुला रखें, लेकिन जल्दबाजी से बचने के लिए प्लान भी साथ रखें। छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। मुस्कुराते रहिए। खुश रहिए और हर एक छोटी-बड़ी चीज को एन्जॉय करिए।

धनु लव राशिफल: पार्टनर के साथ हल्की-फुल्की मस्ती करें। मजाज करें। अगर आप सिंगल हैं तो ऐसा करने से बातचीत के रास्ते खुलेंगे। मिलनसार रहेंगे तो आपकी एनर्जी से लोग आकर्षित होंगे। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ मजेदार समय बिताने की प्लानिंग करिए। पार्टनर की छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी सुनिए। ज्यादा वादे ना करें। ईमानदार रहिए।

धनु करियर राशिफल: आज ऑफिस में कोई नई स्किल्स को सीखने में फोकस बनाइए। इससे आपका काम भी आसान बनेगा। आज की सीखी हुई चीज कल अच्छा रिजल्ट देगी। सिंपल से नोट्स बनाइए। अपने विचारों को कहीं नोट कर लें। जिस प्रोजेक्ट पर आप भरोसा रखते हैं, उस पर आज छोटा लेकिन समझदारी भरा रिस्क लें। एक-एक कदम का रिकॉर्ड भी रखें।

धनु मनी राशिफल: पैसों के मामले में आज का दिन ठीक-ठाक ही जाएगा। मजेदार चीजों पर बहुत जल्दी खर्च न करें, चाहे वो चीज आपको आकर्षित ही क्यों न करें। ट्रैवल और पढ़ाई के लिए बचत की छोटी सी प्लानिंग करें। हर हफ्ते कुछ ना कुछ बचत जरूर करें। अपने कार्ड्स पर लगे छोटे-छोटे चार्ज चेक करें और जो काम का न हो, उसे हटा दें। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले थोड़ी पढ़ लें और फिर छोटे से ही शुरुआत करें।

धनु हेल्थ राशिफल: आज ताजी हवा का लुत्फ लें। एक छोटी सी दौड़ से आपका मूड बेहतर हो जाएगा। दिमाग में भी क्लैरिटी आएगी। रंग-बिरंगा भोजन करें। इससे आप एनर्जेटिक रहेंगे। खूब पानी पिएं। स्क्रीन पर ज्यादा समय तक आंखें ना गड़ाए रहें। छोटे-छोटे ब्रेक लें ताकि तनाव कम हो। खुद पर बहुत ज्यादा प्रेशर ना डालें। जब आराम की जरूरत हो तो खुद को समय दें।

धनु राशि के गुण ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, साहसी, सुंदर, जीवंत, ऊर्जावान, आकर्षक, आशावादी

कमजोरी: भूलने वाले, लापरवाह, चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शरीर का अंग: जांघें और जिगर

शासक ग्रह: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पुखराज

प्राकृतिक मेल: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी संगति: मिथुन, धनु

औसत संगति: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम संगति: कन्या, मीन