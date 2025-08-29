sagittarius horoscope today 29 august 2025 aaj ka dhanu rashi rashifal future prediction धनु राशिफल 29 अगस्त: घर पर चल सकती है शादी की बात, ऑफिस में मिल सकती है नई जिम्मेदारी, rashifal - Hindustan
Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 29 August 2025: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है। धनु राशि वालों का ग्रह स्वामी गुरू यानी जूपिटर होता है। जानिए आज का दिन धनु राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयFri, 29 Aug 2025 07:16 AM
Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 29 अगस्त 2025: लव लाइफ में थोड़ा सा सतर्क रहें। पार्टनर की फीलिंग्स का ध्यान रखें। वर्कप्लेस पर कुछ सीनियर्स के चलते मूड ऑफ हो सकता है। आज पैसों से जुड़ा कोई लाभ मिल सकता है। अच्छी हेल्थ के लिए खानपान का ध्यान रखें।

धनु लव राशिफल: आज पार्टनर की केयर करें। वो इस चीज के हकदार हैं। अगर आप पार्टनर को सम्मान देंगे तो आपको भी ये वापस मिलेगा। फालतू की बातों से बचें क्योंकि पार्टनर आपकी कुछ चीजों को गलत तरीके से भी समझ सकता है। उनकी फीलिंग्स को हर्ट करने से बचें। आज कुछ लोग पार्टनर की मुलाकात अपने पैरेंट्स से करवा सकते हैं। आपकी शादी पर विचार विमर्श भी हो सकता है। जिन लोगों का हाल ही में दिल टूटा है, उनकी लाइफ में फिर से प्यार दस्तक देने वाला है। शादीशुदा फीमेल्स आज गर्भधारण कर सकती हैं।

धनु करियर राशिफल: आज धनु राशि वाले ऑफिस में नई जिम्मेदारी उठा सकते हैं। प्रोडक्टिविटी को लेकर कुछ दिक्कत आ सकती है। कुछ सीनियर्स आपको कमतर आंक सकते हैं। जो लोग टीम लीड करते हैं, उन्हें आज पॉलिटिक्स से जूझना होगा। आप कोशिश करें कि इन सब चीजों का असर आपके आउटपुट पर नहीं पड़ना चाहिए। वर्कप्लेस पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। अपनी प्रियॉरिटी को समझिए। जिन लोगों को नई नौकरी चाहिए, वो लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रिजाइन डाल सकते हैं। आज शाम तक आपको इंटरव्यू के लिए कॉल भी आ सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोग पार्टनरशिप के मामले में सावधानी बरतें।

धनु मनी राशिफल: आज पैसों के मामले में कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। अलग-अलग सोर्स से पैसा मिलने की संभावना है। कुछ फीमेल्स आज ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर सकती हैं। आज के दिन किसी को भी बड़ी रकम उधार देने से बचिए। इसे वापस पाने में आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस से जुड़े लोग आज फंड जुटा पाने में सफल होंगे। पार्टनरशिप पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है।

धनु हेल्थ राशिफल: आज सांस से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। पहले से ही सावधानी बरतें। अच्छा खाना खाएं। खाने में प्रोटीन और बाकी पोषक तत्वों को शामिल करें। आज वायरल फीवर, गले में खराश और डाइजेशन से जुड़ी समस्या हो सकती है। बच्चों को खेलने भेजें तो सतर्क रहें क्योंकि आज उन्हें चोट लगने की संभावना है। अगर स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो आज का दिन इसके लिए सबसे अच्छा है।

धनु राशि के गुण

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, साहसी, सुंदर, जीवंत, ऊर्जावान, प्यारे, आशावादी

कमजोरी: भुलक्कड़, लापरवाह, चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शरीर का अंग: जांघें और यकृत

शासक ग्रह: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पुखराज

प्राकृतिक अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी संगति: मिथुन, धनु

साधारण संगति: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम संगति: कन्या, मीन

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)