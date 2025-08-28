धनु राशिफल 28 अगस्त: कम्फर्ट जोन से निकलें बाहर, सतर्क रहें डायबिटीज के मरीज

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 28 August 2025: धनु राशिचक्र में नवीं राशि है। इस राशि का ग्रह स्वामी गुरू (बृहस्पतिवार) यानी जूपिटर है। जानिए आज का दिन धनु राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 28 अगस्त 2025: आज का दिन अच्छा जाने वाला है। लवलाइफ अच्छी रहेगी। पार्टनर को थोड़ा और क्वालिटी टाइम दें। उन्हें खुश रखें। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। पैसों को समझदारी से संभालें। वर्कप्लेस पर पॉलिटिक्स से बचें। हेल्थ सही रहेगी।

धनु लव राशिफल: आज खुशियां बांटें। जिंदगी में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ले आएं। पार्टनर के साथ रोमांस का मौका ना छोड़ें। उनके साथ ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी टाइम बिताएं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक-दूसरे को सपोर्ट करें। जो लोग नए-नए रिश्ते में आए हैं, उनके लिए आज दिन का दूसरा हिस्सा काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज रोमांटिक डिनर पर जाएं। इस दौरान आप एक-दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। पैरेंट्स का भी सपोर्ट मिलने वाला है। सिंगल फीमेल्स को किसी फैमिली फंक्शन या इवेंट के दौरान शादी का प्रपोजल मिल सकता है।

धनु करियर राशिफल: क्लाइंट के साथ मीटिंग करते वक्त सावधान रहें। कुछ चीजों में ज्यादा ध्यान देना होगा। आज कुछ क्लाइंट विशेष रूप से आपसे ही काम करवाना चाहेंगे। ऐसे में ये आपकी प्रोफाइल के लिए अच्छा है। अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है। सोच-समझकर ही रिस्क लें। वर्कप्लेस पर बहसबाजी ना करें। कोई कलीग आपकी ग्रोथ को देखकर खुश नहीं होगा और वो आपके खिलाफ साजिश भी रच सकता है। बिजनेस से जुड़े हुए लोग आज अपने बिजनेस को नई जगहों में फैलाने में सफल होंगे।

धनु मनी राशिफल: आर्थिक स्थिति आज अच्छी रहने वाली है। भाई-बहन की आज मदद करनी पड़ सकती है। अगर दान-पुण्य करना चाहते हैं तो आज दोपहर के बाद का समय अच्छा है। आज आप म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि आज किसी बड़े इन्वेस्टमेंट से बचने की जरूरत है। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज लाभ मिलेगा लेकिन विदेशों में बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए।

धनु हेल्थ राशिफल: योग और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज से फिटनेस को बरकरार रखें। दिन की शुरुआत आज मेडिटेशन के साथ करें क्योंकि आज वर्कप्लेस पर काम का प्रेशर रहेगा। ऑयली या फिर बाहर के खाने से बचें। आज किसी भी तरह के नशे से दूर रहें। ट्रेन या फिर बस में ट्रैवल करते वक्त सावधान रहें। डायबिटीज के मरीजों को आज थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

धनु राशि के गुण ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, साहसी, आकर्षक, जीवंत, ऊर्जावान, मनमोहक, आशावादी

कमजोरी: भुलक्कड़, लापरवाह, चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शरीर का अंग: जाँघें और यकृत

शासक ग्रह: बृहस्पति

भाग्यशाली दिन: गुरुवार

भाग्यशाली रंग: हल्का नीला

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रत्न: पुखराज

प्राकृतिक सामंजस्य: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी संगतता: मिथुन, धनु

साधारण संगतता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम संगतता: कन्या, मीन