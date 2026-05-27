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धनु राशिफल 27 मई 2026: आज कोर्ट-कचहरी में विजय के संकेत, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka dhanu rashifal, Sagittarius Horoscope Rashifal 27 May 2026: धनु राशि के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। ग्रह-नक्षत्रों की शुभ स्थिति आज जीवन में अच्छे फल दिलाने वाली है। आइए जानते हैं, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 27 मई 2026 का दिन।

धनु राशिफल 27 मई 2026: आज कोर्ट-कचहरी में विजय के संकेत, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

Aaj ka Dhanu Rashifal, Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 27 मई 2026: धनु राशि के लिए आज का दिन व्यस्तता भरा रहेगा, लेकिन आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। करियर में सफलता के मार्ग खुलेंगे और आय में सुधार होगा। आज आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम समय। हालांकि आज भावुकता में आकर कोई फैसला नहीं लें। कार्य और व्यापार में सितारे आपके पक्ष में नजर आ रहे हैं। धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी और मन को शांति प्राप्त होगी।

धनु लव राशिफल-

प्रेम संबंधों के मामले में समय अत्यंत शुभ दिखाई पड़ रहा है। जीवनसाथी का सान्निध्य और सहयोग आपको मानसिक मजबूती देगा। रिश्तों में अच्छा तालमेल और भावनात्मक संतुलन बना रहेगा। जो लोग पहले से प्रेम संबंध में हैं, उनका रिश्ता और अधिक मजबूत होता दिखाई देगा। पुराने प्रेम संबंध के वैवाहिक रूप लेने की संभावना भी बन रही है। वहीं नए प्रेम का आगमन भी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। कुल मिलाकर प्रेम और वैवाहिक जीवन दोनों ही संतोषजनक और सुखद दिखाई पड़ रहे हैं।

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धनु आर्थिक राशिफल-

आर्थिक रूप से धनु राशि के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। अटके हुए धन की वापसी हो सकती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिसका प्रयोग काम शुभ कार्यों में लगाएंगे। दोपहर बाद कुछ आकस्मिक खर्चें भी सामने आ सकते हैं, लेकिन आप इनसे पार पा लेंगे। निवेश में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करें।

धनु करियर राशिफल-

व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह समय अत्यंत शुभकारी सिद्ध होगा। दशम भाव का चंद्रमा कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा। व्यवसाय में निरंतर वृद्धि के संकेत हैं और आप अपने कार्यों में प्रगति करते दिखाई पड़ेंगे। उच्च अधिकारियों का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा, जिससे आपके महत्वपूर्ण कार्य आसानी से पूरे हो सकते हैं। कोर्ट-कचहरी या कानूनी मामलों में भी विजय मिलने के संकेत हैं। जो लोग बड़े फैसले लेना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान बढ़ती दिखाई देगी।

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धनु सेहत राशिफल-

धनु राशि के तृतीय भाव में राहु, चतुर्थ भाव में शनि, पंचम भाव में मंगल, छठे भाव में सूर्य-बुध, सप्तम भाव में शुक्र और गुरु स्थित हैं तथा चंद्रमा दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय काफी बेहतर कहा जाएगा। किसी बड़े रोग या गंभीर परेशानी के संकेत नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी और मानसिक रूप से भी आप पहले की तुलना में अधिक सक्रिय महसूस करेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह अत्यंत शुभ समय रहेगा। पढ़ाई-लिखाई, प्रतियोगिता और बौद्धिक कार्यों में सफलता मिलने के प्रबल संकेत हैं। हालांकि घरेलू सुख थोड़ा बाधित दिखाई पड़ रहा है और माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी।

कुल मिलाकर धनु राशि के लिए समय हर दृष्टिकोण से अच्छा और प्रगति दायक दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, प्रेम जीवन सुखद रहेगा और व्यावसायिक क्षेत्र में उन्नति के योग बन रहे हैं। बड़े निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और समाज में सम्मान भी प्राप्त होगा। केवल घरेलू वातावरण और माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो समय आपके लिए शानदार परिणाम देने वाला सिद्ध होगा।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
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