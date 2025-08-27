धनु राशिफल 27 अगस्त: क्रश को आज कर सकते हैं प्रपोज, ऑफिस में कोई सीनियर खड़ी करेगा प्रॉब्लम

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 27 August 2025: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है। धनु राशि वालों का ग्रह स्वामी गुरू यानी जूपिटर है। जानिए आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर धनु राशि का दिन कैसा बीतने वाला है?

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 27 अगस्त 2025: लव लाइफ में आज सब अच्छा होगा। सिंगल लोगों का प्रपोजल एक्सेप्ट किया जा सकता है। करियर के मामले में थोड़ा उतार-चढ़ाव है। पैसों के मामले में दिन अच्छा जाएगा। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है हालांकि कोई बड़ी समस्या नहीं है।

धनु लव राशिफल: आज धनु राशि वाले प्यार में डूबे रहेंगे। रोमांटिक रिश्ते ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। आज कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, उन्हें आज कोई खास इंसान मिल सकता है। आज का दिन क्रश को प्रपोज करने के लिए शुभ है। आज आपके फेवर में उत्तर मिलने की संभावना है। कुछ महिलाओं की मुलाकात अपने एक्स से हो सकती है। कोशिश करें कि इसका वर्तमान रिश्ते पर कोई भी असर ना पड़े। अगर पार्टनर के व्यवहार में कुछ अलग सा महसूस हो तो बातचीत करके मुद्दे को सुलझा लीजिए।

धनु करियर राशिफल: आपकी मेहनत रंग लाएगी। आज आपको प्रोजेक्ट में अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। कोई सीनियर मेंबर आपकी उपलब्धियों को कम आंक सकता है। इस वजह से आप मानसिक तनाव लेंगे। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को कॉम्पटीशन का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोग आज नई नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे। उन्हें दिन के अंत तक सकारात्मक रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाएंगे। बिजनेस से जुड़े लोगों को को टेक्सटाइल, फैशन एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल और निर्माण सामग्री के बिजनेस में अच्छा लाभ मिलेगा।

धनु मनी राशिफल: पैसे का मामले में आज का दिन अच्छा जाएगा। आज आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान या वाहन खरीद सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज दिन के दूसरे हिस्से में प्रमोटर्स से फंड मिलने की संभावना है। धनु राशि वाले आज किसी पुराने बकाए को भी चुका सकते हैं। जमीन, शेयर बाजार और व्यापार में इन्वेस्ट करने से लाभ मिलेगा। आज संपत्ति विरासत में मिलने की संभावना है या फिर हो सकता है कि किसी कानूनी मामले में जीत मिले।

धनु हेल्थ राशिफल: आज हेल्थ ठीक रहेगा। खानपान में नियंत्रण जरूरी है। एक्सरसाइज पर ध्यान दें। नशे वाली चीजों से दूर रहें। महिलाओं को आज स्त्री रोग संबंधी समस्याओं के चलते ज्यादा ध्यान देना होगा। कुछ लोगों को आज दांत से जुड़ी समस्या हो सकती है। बड़े बुजुर्ग यात्रा के दौरान अपने साथ दवाइयों का बॉक्स भी साथ में रखें।।

धनु राशि के गुण ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, साहसी, आकर्षक, जीवंत, ऊर्जावान, आशावादी

कमजोरी: भूलक्कड़, लापरवाह, चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शरीर का अंग: जांघ और यकृत

स्वामी ग्रह: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: आसमानी नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पुखराज

प्राकृतिक मेल: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

साधारण अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन