धनु राशिफल 26 अगस्त: सिंगल लोगों की लाइफ में होगी नई एंट्री, ऑयली फूड खाने से बचें

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 26 August 2025: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है। धनु राशि के जातकों का ग्रह स्वामी गुरू यानी जूपिटर होता है। इस राशि के लोगों का दिन आज किस तरह बीतेगा? नीचे विस्तार से पढ़ें।

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 26 अगस्त 2025: धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें क्योंकि आधी चीजें इसी से आसान बन जाएंगी। अच्छे लिस्नर बनें। ऑफिस की चुनौतियों को आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ हल कर पाएंगे। पैसों से जुड़ी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। रिश्ते में रोमांस को जगह दें। हेल्थ ठीक ठाक रहेगी।

धनु लव राशिफल: छोटी-मोटी बातों से आपके रिश्ते में आज अड़चन आ सकती है। धैर्य से काम लें। पार्टनर के साथ बहस ना करें। इससे चीजें और भी बिगड़ सकती हैं। एक्स से जुड़ी कोई समस्या सुलझा सकते हैं। जिन लोगों को शादी हो चुकी है, वो इस बात का ध्यान ना रखें कि आपका मौजूदा रिश्ता इस चीज से खराब ना हो। जो लोग सिंगल हैं, उनकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है। अगर प्रपोज करने का मन हो तो आगे बढ़ सकते हैं। विवाहित महिलाओं के लिए प्रेग्नेंसी की संभावना है।

धनु करियर राशिफल: ऑफिस से जुड़े जो भी फैसले आज लेंगे, वो सारे काफी हद तक सही साबित होंगे। कोई सीनियर शख्स आपके काम को कमतर आंक सकता है। आप कोशिश करें कि इससे आपकी प्रोडक्टिविटी कम ना हो। टीम मीटिंग में अपनी बात सामने रखते हुए सावधानी बरतें। हो सकता है कि कुछ नए काम की भी जिम्मेदारी मिल जाए। इस वजह से ऑफिस में ज्यादा समय देना पड़ सकता है। जो लोग नौकरी बदलना चाह रहे थे, उन्हें अच्छी न्यूज मिलेगी।

धनु मनी राशिफल: आज पैसों से जुड़े कुछ मसले परेशान करेंगे। पुराने इन्वेस्टमेंट्स से आपको उम्मीद मुताबित लाभ नहीं मिलने वाला है। अब आगे से आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से हिचकिचाएंगे। परिवार में फाइनेंस से जुड़े विवाद को सुलझाने की कोशिश करें। हो सकता है कि आने वाले दिनों में फाइनेंशियल विवाद सुलझ भी जाएं। नया बिजनेस शुरू करने का अवसर मिल सकता है।

धनु हेल्थ राशिफल: आज जोड़ों में दर्द हो सकता है। आज सांस से जुड़ी समस्या हो सकती है। ऑफिस का तनाव घर ना लेकर आएं। परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। इससे मेंटल हेल्थ काफी हद तक ठीक रहेगी। आज बच्चों को खेलने वक्त थोड़ी चोट लग सकती है। ऑयली और मसालेदार भोजन से दूरी बनाकर रखें। अगर सर्जरी करवानी है, तो आज का दिन इस काम के लिए अच्छा है।

धनु राशि गे गुण ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, साहसी, आकर्षक, जीवंत, ऊर्जावान, प्यारे, आशावादी

कमजोरी: भूलने वाले, लापरवाह, चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: जांघ और यकृत

स्वामी ग्रह: बृहस्पति

भाग्यशाली दिन: गुरुवार

भाग्यशाली रंग: हल्का नीला

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रत्न: पुखराज

स्वाभाविक अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

सामान्य अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन