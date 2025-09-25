sagittarius horoscope today 25 september 2025 dhanu rashi daily prediction in hindi धनु राशिफल 25 सितंबर: टीमवर्क से मिलेगा फायदा, अचानक होने वाले खर्चे से बचें, rashifal - Hindustan
धनु राशिफल 25 सितंबर: टीमवर्क से मिलेगा फायदा, अचानक होने वाले खर्चे से बचें

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius 25 September Prediction: धनु राशिचक्र की नवीं और सबसे महत्वपूर्ण राशि है। इस राशि का ग्रह स्वामी जूपिटर यानी गुरु ग्रह है। जानिए आज यानी कि 25 सितंबर को धनु राशि की जिंदगी में क्या-क्या होने वाला है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयThu, 25 Sep 2025 06:50 AM
Sagittarius Horoscope 25 सितंबर 2025, धनु राशिफल: आज आपकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल होगी। कोई नया शौक आजमाने की कोशिश करें। कुछ नया पढ़ें। छोटी यात्रा या फिर हल्की-फुल्की बातचीत से आपको नए आइडिया और अच्छे दोस्त मिलेंगे। लोगों से मिलें। अच्छे लोगों से आपका मूड हल्का रहेगा और आप अंदर से खुश रहेंगे।

धनु लव राशिफल: आज प्यार के मामले में दिन हल्का-फुल्का और मजेदार रहने वाला है। जो आपको पसंद हो, उनके साथ हंसी-मजाक वाली बातें करें। अगर पार्टनर है तो उनके साथ छोटा सा सरप्राइज या फिर मजेदार पल प्लान करने की कोशिश करिए। अगर आप सिंगल हैं तो दोस्तों की गैदरिंग या किसी रिलैक्स माहौल में कोई खास इंसान मिल सकता है। अपनी पसंद को खुलकर शेयर करें। सामने वालों की बातों को इंटरेस्ट लेकर सुनें। ये छोटे-छोटे पल ही आगे चलकर खुशी की वजह बनते हैं।

धनु करियर राशिफल: आज वर्कप्लेस पर माहौल हल्का होगा। कोई नया अवसर मिलने के चांस हैं। मीटिंग में अपने आइडिया को क्लैरिटी के साथ शेयर करें और ये जताने की कोशिश करें कि इससे हर किसी को फायदा होगा। कोई नया स्किल सीखें जो काम में मदद करेगा। एक साथ ढेर सारा काम ना लें। काम पूरा करने के लिए एक लिस्ट पहले ही बना लें। छोटे-छोटे टास्क जब खत्म हो तो खुद को मोटिवेट जरूर करें। टीमवर्क से आपको काफी फायदा होगा। जिज्ञासु बने रहिए क्योंकि इससे नए मौके मिलेंगे।

धनु मनी राशिफल: पैसों के मामले में चीजें सही रहेंगी। सिंपल से प्लान बनाएं। अपनी जरूरत, चाहत और बचत के लिए एक लिस्ट बनाइए। अचानक खर्च करने से बचें। अगर कुछ खरीदना है को कीमतों की तुलना करें। अगर कुछ डिस्काउंट मिल रहा है तो दोस्तों की सलाह जरूर लें। इस हफ्ते होने वाले खर्चों का हिसाब रखिए। छोटे-छोटे कदम से आपका बजट मजबूत और बैलेंस्ड होगा।

धनु हेल्थ राशिफल: आज एनर्जी ज्यादा रहेगी और हो सके तो इसे ध्यान से इस्तेमाल करें। हल्की वॉक करें। योग और स्ट्रेचिंग के जरिए भी आप दिन की शुरुआत कर सकते हैं। आज पानी पीते रहिए। जरूरत महसूस हो तो आराम भी करिए। देर रात भारी खाने से बचें। स्क्रीन टाइमिंग कम करें। सोने से पहले टीवी कम देखें और फोन ना के बराबर ही चलाएंं। सोने से पहले किताब पढ़ना ज्यादा अच्छा होगा। ये छोटी-छोटी सिंपल सी आदतों से आपका मूड अच्छा रहेगा।

धनु राशि के गुण

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, निडर, खूबसूरत, जोशीले, आशावादी

कमजोरी: भूलने वाले, लापरवाह, कभी-कभी चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धर

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: जांघें और जिगर

स्वामी ग्रह: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पुखराज

सबसे अच्छी बनती है: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी बनती है: मिथुन, धनु

ठीक-ठाक बनती है: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम बनती है: कन्या, मीन

