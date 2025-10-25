धनु राशिफल 25 अक्टूबर: पार्टनर संग बनाएं ये प्लान, ऑफिस में बनाएं टू-डू लिस्ट

संक्षेप: Today Sagittarius Horoscope 10 October 2025: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है, जिसका ग्रह स्वामी गुरु (बृहस्पति) है। जानिए आज का दिन यानी 25 अक्टूबर को धनु राशि के जातकों की जिंदगी में क्या-क्या होने वाला है?

Sagittarius Horoscope Today 25 October 2025, Aaj Ka Dhanu Rashifal: धनु राशि वालों के लिए 25 अक्टूबर का दिन सही जाने वाला है। रिश्तों में कुछ एफर्ट्स लगाने हैं। वहीं पैसों के मामले में दिन अच्छा होगा। करियर में आपको छोटे-छोटे कदम आगे बढ़ाते जाना है। वहीं अच्छी सेहत के लिए अपने रूटीन को फॉलो करना है। नीचे पढ़ें आज की पूरी राशिफल…

लव राशिफल: आपका खुशमिजाज अंदाज लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देगा। ईमानदारी से बात करेंगे तो आज रिश्तों में नजदीकियां बढ़ना तय है। अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ कोई मजेदार प्लान बनाएं। आप चाहे तो मूवी या कॉफी डेट पर जा सकते हैं या फिर एक प्यारी सी वॉक पर जाना भी सही रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो किसी दोस्ती वाले प्रपोजल को हां कह दें। इससे कोई प्यारा कनेक्शन बन सकता है। अपने वादों को पूरा निभाएं। सच्चाई से बात करें।

करियर राशिफल: आज वर्कप्लेस पर आपकी पॉजिटिव सोच काफी काम आने वाली है। अपने फ्रेंडली नेचर से हर किसी का दिल जीत लेंगे। मीटिंग में आज के दिन अपने अच्छे-अच्छे आइडिया को शेयर करें। नई चीजों को सीखने की इच्छा जताइए। लोगों की मदद करें। टू-डू लिस्ट बनाकर एक-एक चीज पूरी करते जाएं। इससे काम में आपका फोकस बढ़ेगा। कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। इसी तरह से अपने कदम को आगे बढ़ाइए क्योंकि आने वाले समय में आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं। हर एक छोटी सफलता का जश्न मनाइए।

फाइनेंशियल लाइफ: धनु राशि वालों के लिए आज का दिन पैसों के मामले में सही रहने वाला है। कुछ नया खरीदने से पहले कीमत देख लें और फिर इसके बाद प्लान बनाएं। आपकी इनकम जो भी है, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा सेव करते जाएं। ये छोटी-छोटी सेविंग आगे चलकर काम आएगी। आज कोई बड़ा रिस्क ना लें। उधार देने या लेने से बचें। इस हफ्ते के अंत में अपने खर्चों पर एक नजर डालिए। आप समझदारी से एक मजबूत फाइनेंशियल बेस बना सकते हैं।

सेहत राशिफल: आज आपकी एनर्जी अच्छी रहने वाली है। हल्की एक्सरसाइज के साथ दिन की शुरुआत करें। एक छोटी सी वॉक, योग या फिर स्ट्रेचिंग आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। हल्का और सिंपल खाना ही खाएं। पानी खूब पिएं। थकान होने पर आराम जरूर करें। नींद पूरी लें और इसके लिए एक टाइम जरूर फिक्स कर लें। स्क्रीन टाइमिंग कम करें। डीप ब्रीदिंग और स्ट्रेचिंग से मूड अच्छा रहेगा।

धनु राशि के गुण ताकत: समझदार, व्यावहारिक, साहसी, खूबसूरत, जीवंत, ऊर्जावान, आशावादी

कमजोरी: भूलनेवाला, लापरवाह, कभी-कभी चिड़चिड़ा

प्रतीक: धनुर्धर

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: जांघें और लिवर

शासक ग्रह: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पुखराज

सबसे अच्छी ट्यूनिंग: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

मध्यम अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन