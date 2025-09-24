sagittarius horoscope today 24 september 2025 dhanu rashi daily prediction in hindi धनु राशिफल 24 सितंबर: गलतियों से सीखकर आगे बढ़ें, हर महीने करें छोटी-छोटी बचत, rashifal - Hindustan
धनु राशिफल 24 सितंबर: गलतियों से सीखकर आगे बढ़ें, हर महीने करें छोटी-छोटी बचत

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius 24 September Prediction: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है, जिसका ग्रह जूपिटर यानी गुरु है। जानिए आज का दिन इस राशि के लिए लव, करियर, मनी और हेल्थ के लिहाज से कैसा बीतेगा?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयWed, 24 Sep 2025 06:24 AM
Sagittarius Horoscope 24 सितंबर 2025, धनु राशिफल: नई स्किल सीखें। आज छोटे-छोटे रिस्क लें, इससे सेल्फ कॉन्फि़ेंस और एक्सपीरियंस बढ़ेगा। अपने विचारों को क्लैरिटी के साथ सामने रखें। लोगों के फीडबैक को खुल मन से स्वीकार करें। छोटी-छोटी सफलता से उम्मीद बढ़ेगी। ग्रेटफुल रहें।

धनु लव राशिफल: आज लवलाइफ में हल्का महसूस करेंगे। पार्टनर के साथ हंसी-मजाक और तारीफों के बीच रिश्ता और भी गहराएगा। एक छोटी सी आउटिंग जैसे वॉक पर जाना या फिर कोई ऐसा शौक जो दोनों को पसंद हो वो करें। प्यार से सवाल पूछें और पार्टनर को ध्यान से सुनें। पार्टनर को सम्मान दें। इससे अपनापन भी बढ़ेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आज आपके दोस्त आपको ऐसे शख्स से मिलवा सकते हैं जो ईमानदारी महत्व देता है। वादों को निभाने की कोशिश करें।

धनु करियर राशिफल: ऑफिस में आपका जिज्ञासु प्रवृत्ति आपकी समस्याओं का हल निकालेगा। सवाल पूछिए और हल्के-फुल्के एक्सपेरिमेंट भी करिए। इससे आपका काम ही बेहतर होगा। नोट्स बनाएं और अपने कलीग्स का भी रिएक्शन लें। छोटी-छोटी जीत पर फोकस करें। अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ें। अपने गोल्स को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट दें। आपका चीयरफुल और हेल्पफुल रवैया कलीग्स को आपकी ओर आकर्षित करेगा। आने वाले समय में आपको नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं।

धनु मनी राशिफल: पैसों के मामले में सिचुएशन आज स्थिर रहने वाली है। आज के दिन जिज्ञासु भी रहिए और सावधान भी रहें। किसी भी खर्चे से पहले रिसर्च कर लें। ऑप्शन की तुलना करें क्योंकि इससे लाभ मिलेगा। इनकम का एक हिस्सा हमेशा अपने फ्यूचर के लिए निकालकर रखें। रिस्क वाले खर्चों से बचें। बड़े फैसलों पर किसी भरोसेमंद इंसान की राय लें। छोटी और समझदारी भरा कदम आपको आराम और खुशी देगा। हर महीने थोड़ी-थोड़ी बचत करें और अचानक की फिजूलखर्ची से बचने की कोशिश करें।

धनु हेल्थ राशिफल: लाइट एक्टिविटी और आराम के बैलेंस से शरीर और मन खुश रहेगा। आज कोई लाइट एक्सरसाइज जैसे साइकिलिंग या डांस ट्राई करिए। रोजाना एक ही समय पर सोने की कोशिश करें। ऐसा खाना खाएं जो पचने में आसान हो और गट हेल्थ के लिए अच्छा हो। खूब पानी पिएं। छोटी-छोटी कोशिशों से तनाव से दूर रहेंगे। किताबें पढ़ें, प्रेयर करें और नेचर का आनंद लें। इससे आपका मन शांत रहेगा और ऐसे में तनाव आपके आसपास भी नहीं भटकेगा।

धनु राशि के गुण

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, साहसी, आकर्षक, जीवंत, ऊर्जावान, प्यारे, आशावादी

कमजोरी: भूलक्कड़, लापरवाह, चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शरीर का हिस्सा: जांघें और जिगर

शासक ग्रह: बृहस्पति

भाग्यशाली दिन: गुरुवार

भाग्यशाली रंग: हल्का नीला

भाग्यशाली अंक: 6

भाग्यशाली रत्न: पुखराज

स्वाभाविक अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

सामान्य अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

