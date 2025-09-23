धनु राशिफल 23 सितंबर: पार्टनर संग बिताएं क्वालिटी टाइम, बैलेंस्ड डाइट से मिलेगा फायदा

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius 23 September Prediction: राशिचक्र की नवीं और सबसे खास राशि धनु है। इस राशि का ग्रह स्वामी जूपिटर यानी गुरु है। जानिए आज का दिन इस राशि के लिए कैसा जाने वाला है?

Tue, 23 Sep 2025 07:08 AM

Sagittarius Horoscope 23 सितंबर 2025, धनु राशिफल: आज के दिन छोटे-छोटे नए काम ध्यान से करने की कोशिश करो। अपने विचारों को दूसरों के साथ शेयर करें। प्यार, करियर और मनी के मामले में दिन अच्छा ही जाएगा। हेल्थ को लेकर सतर्क रहें हालांकि कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी।

धनु लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए। कोई मजेदार कहानी या फिर छोटी सी प्लानिंग उनके साथ शेयर करिए। साथ में बैठकर खूब हंसिए। पार्टनर की छोटी परेशानियों को सुनिए और उन्हें सपोर्ट करिए। सिंगल लोग किसी क्लास, हॉबी, या ग्रुप में किसी केलिए कुछ खास महसूस कर सकते हैं। ईमानदार रहिए। पार्टनर की केयर करिए और छोटे-छोटे जेस्चर से उन्हें अपनी फीलिंग्स का एहसास दिलाइए।

धनु करियर राशिफल: आज जिज्ञासु दिमाग वाले लोग फायदे में रहेंगे। नया और छोटा तरीका आजमाइए। किसी एक्सपर्ट से चाहे तो सलाह भी ले लें। छोटा सा एक्सपेरिमेंट या शॉर्ट कोर्स नए आइडिया ला सकता है। डेडलाइन क्लियर रखिए और एक समय में एक ही काम पूरा करिए। टीम में पॉजिटिव एनर्जी ले आइए। किसी की मदद कर सकते हैं तो करिए। आपका खुशमिजाज रवैया टीम का मनोबल बढ़ाएगी।

धनु मनी राशिफल: पैसों के मामले में आज का दिन ठीक रहेगा। बड़े खर्चे से बचें। कुछ भी खरीदने से पहले कीमतों की तुलना ना करना भूलें। छोटी-छोटी बचत करना सीखें। कम खर्चे वाला ऑप्शन चुनिए। कोई बिल आए तो उसे चुकता करिए। जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद लीजिए। अपने खर्चों को लिखना शुरू करिए। हर एक छोटी बचत का जश्न मनाइए।

धनु हेल्थ राशिफल: आज के लिए धनु राशि वालों की हेल्थ ठीक रहेगी। हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग या फिर किसी भी स्पोर्ट्स से एनर्जी बढ़ेगी। बैलेंस्ड डाइट लीजिए और ज्यादा पानी पिएं। स्क्रीन कम देखें। इससे ब्रेक लें। तनाव बढ़ने पर धीरे सांस लेने की प्रैक्टिस करें। सही समय पर सो जाएंगे तो इससे रिकवरी भी अच्छी होगी। पढ़ने या फिर म्यूजिक सुनने जैसी छोटी-छोटी आदतें मन को शांत और खुश रखेंगी।

धनु राशि के गुण ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, साहसी, सुंदर, जीवंत, ऊर्जावान, प्यारे, आशावादी

कमजोरी: लापरवाह, परेशान करने वाला

प्रतीक: धनुर्धर

तत्व: अग्नि

शरीर का हिस्सा: जांघ और यकृत

शासक ग्रह: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पुखराज

प्राकृतिक मेल: मेष, सिंह, तुला, कुम्भ

अच्छी संगति: मिथुन, धनु

मध्यम संगति: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम संगति: कन्या, मीन