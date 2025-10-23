धनु राशिफल 23 अक्टूबर: धनु राशि वाले आज रिस्की ऑफर से बचें, देर रात ना करें ये काम

संक्षेप: Sagittarius Horoscope 23 october 2025: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है। धनु राशि का ग्रह स्वामी गुरु यानी बृहस्पति (जूपिटर) है। इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है? नीचे विस्तार से जानें…

Thu, 23 Oct 2025 06:13 AM

Sagittarius Horoscope Today, धनु राशिफल 23 अक्टूबर 2025: धनु राशि वाले आज अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से सामने रखें। जरूरत पड़ने पर टीम को सुनें और उनकी मदद करें। बचत करें। हेल्थ का ध्यान रखें। हेल्दी खाना खाएं और रूटीन को फॉलो करें।

धनु लव लाइफ: आपका खुशमिजाज अंदाज लोगों को आपकी ओर खींचेगा। पार्टनर के साथ अपनी खुशियों को शेयर करें। अपनी फीलिंग्स को क्लैरिटी के साथ बताएं। अगर आप सिंगल हैं तो दोस्तों के साथ बाहर जाएं या फिर किसी इवेंट में शामिल हो। यहां पर ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है जिनके विचार आपसे मिलते हो। खुले दिल से हर चीज को स्वीकार करें। चीजों को आसानी से और वास्तविक तरीके से आगे बढ़ने दें।

करियर राशिफल: वर्कप्लेस पर आपके उत्साही विचार से टीम में भी नई ऊर्जा दिखेगी। अपने विचारों को क्लैरिटी से समझाने के लिए तैयार रहिए। छोटे-छोटे व्यावहारिक बदलाव काम को आसान बनाएंगे। जहां संभव हो पाए वहां मदद जरूर करें। जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन भी करें। प्रियॉरिटी की एक लिस्ट बना लें। सीखना जारी रखिए और जो भी सुझाव मिलेंगे, उन्हें दिल से स्वीकार करिए। इससे आप लगातार खुद में सुधार कर पाएंगे।

फाइनेंशियल लाइफ: बचत के लिए छोटी-छोटी प्लानिंग करें। एक स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। रिस्की ऑफर जो काफी कुछ वादे कर रहे हो, उनसे दूर ही रहिए। कम खर्च वाले ऑप्शन की तलाश करें। अगर ज्यादा कमाई का अवसर मिले तो पहले क्लैरिटी के साथ सारे सवाल पूछ लें और तथ्यों की जांच करना ना भूलें। छोटी-छोटी नियमित बचत की आदतें भविष्य को सुरक्षित और खुशहाल बनाती हैं। बचत के लिए एक छोटा लक्ष्य बनाएं।

सेहत राशिफल: आज हल्की वॉक करें और संतुलित भोजन करें। आज ऐसी हल्की कसरत करिए जो आपके मूड को बेहतर कर दें। नींद के लिए एक समय तय कर लें। छोटे-छोटे ब्रेक जरूर लें। देर रात भारी भोजन ना करें। मीठा स्नैक्स ना खाएं। स्ट्रेचिंग करें। खूब पानी पिएं और ज्यादा से ज्यादा मुस्कुराइए।

धनु राशि के गुण ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, साहसी, आकर्षक, जीवंत, ऊर्जावान, प्यारे, आशावादी

कमजोरी: भूलने वाले, लापरवाह, कभी-कभी चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धर

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: जांघें और यकृत

राशि स्वामी: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: हल्का नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पुखराज

स्वाभाविक अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मिथुन, धनु

औसत अनुकूलता: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कम अनुकूलता: कन्या, मीन