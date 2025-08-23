sagittarius horoscope today 23 august 2025 aaj ka dhanu rashi rashifal future prediction धनु राशिफल 2 अगस्त: मीटिंग में आज करें ये काम, अच्छी हेल्थ के लिए कम करें स्क्रीन टाइमिंग, rashifal - Hindustan
sagittarius horoscope today 23 august 2025 aaj ka dhanu rashi rashifal future prediction

धनु राशिफल 2 अगस्त: मीटिंग में आज करें ये काम, अच्छी हेल्थ के लिए कम करें स्क्रीन टाइमिंग

Aaj ka Dhanu Rashi Ka Rashifal, Sagittarius Horoscope 2 August 2025: राशिचक्र की नवीं राशि धनु है। धनु राशि का ग्रह स्वामी गुरू यानी जूपिटर होता है। जानिए आज का दिन धनु राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयSat, 23 Aug 2025 06:52 AM
धनु राशिफल 2 अगस्त: मीटिंग में आज करें ये काम, अच्छी हेल्थ के लिए कम करें स्क्रीन टाइमिंग

Sagittarius Daily Horoscope, धनु राशिफल 2 अगस्त 2025: आज आप नई चीजों को आजमाने के लिए एक्साइटेड होंगे। आज किए गए छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट सफल रहेंगे। जिज्ञासा बनाए रखिए। सीखने के प्रोसेस को जारी रखिए। इससे आपको हमेशा सफलता ही मिलेगी। इससे आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी और आपको नए अवसर भी मिलते रहेंगे। दिन के अंत में एक छोटा सा रिव्यू जरूर करिए। जो भी सीखा हो, उस पर गर्व जरूर महसूस करें।

धनु लव राशिफल: आज के दिन पार्टनर को छोटा सा सरप्राइज जरूर दें। इससे उनका तो दिन बनेगी ही साथ ही आपके आसपास का माहौल भी खुशनुमा हो जाएगा। पार्टनर के साथ अपने विचारों को भी शेयर करें। अगर आप सिंगल हैं तो किसी ग्रुप में शामिल हों और दोस्त के तौर पर लोगों से बात करें। आपकी स्माइल ही किसी के दिल में स्पॉर्क जगा देगा। अपनी रुचियों को लेकर ईमानदार रहें। इस बारे में पार्टनर संग डिस्कशन करेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। चीजों को हल्का-फुल्का ही रहने दें।

धनु करियर राशिफल: अगर आज आप अपने रिस्की विचारों की ओर सावधानी से कदम उठाएंगे तो काम चमक उठेगा। एक स्पष्ट प्लानिंग बनाएं और किसी भरोसेमंद कलीग से उस पर प्रतिक्रिया लें। मीटिंग्स में नोट्स जरूर बनाएं। ये आपको आगे खूब काम आएगा। इससे आपके कई भ्रम भी दूर होंगे। आज जो काम करें या जो नहीं भी कर रहे हैं, उन सबको रिकॉर्ड में रखें। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को टीम नोटिस तो जरूर करेगी। आज दोपहर तक आप कोई महत्वपूर्ण काम पूरा करने वाले हैं। आज मिली सफलताओं पर गर्व जरूर महसूस करिए।

धनु मनी राशिफल: पैसों के मामले में आज चीजें पॉजिटिव रहने वाली हैं। मस्ती और जरूरी खर्चों के बीच एक बैलेंस बनाकर चलें। अपने खर्चे की सीमा को तय कर लें। इस पर अडिग रहें। आज अपने बिल और सब्सक्रिप्शन की समीक्षा करें। इससे आप काफी चीजें बचा सकते हैं। अगर कुछ बड़ी खरीददारी करने वाले हैं तो दो-तीन विकल्प की तुलना करना सही होगा। जिसमें क्लैरिटी हो उसे ही चुनें। आज आपको कोई छोटा डिस्काउंट भी मिल सकता है। परिवार के साथ अपनी प्लानिंग शेयर करेंगे तो काफी हद तक खर्चे में कमी आएगी।

धनु हेल्थ राशिफल: रूटीन को फॉलो करने की वजह से आज आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। हल्की-फुल्की वॉक और योग से मूड अच्छा रहेगा। आसान स्ट्रेचिंग भी करें इससे तनाव दूर होगा। भोजन में सब्जियों और प्रोटीन को शामिल करें। पानी खूब पिएं। स्क्रीन टाइमिंग कम करें। इससे आंखों को और मन को आराम मिलने वाला है। अगर एनर्जी कम लगें तो आज जल्दी सो जाएं। नींद पूरी लें। इससे कल काफी एनर्जेटिक रहेंगे।

धनु राशि के गुण

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, साहसी, सुंदर, जीवंत, ऊर्जावान, आकर्षक

कमजोरी: भुलक्कड़, लापरवाह, चिड़चिड़े

प्रतीक: धनुर्धारी

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: जांघ और यकृत

ग्रह स्वामी: बृहस्पति

शुभ दिन: गुरुवार

शुभ रंग: आसमानी नीला

शुभ अंक: 6

शुभ रत्न: पुखराज

प्राकृतिक मेल: मेष, सिंह, तुला, कुम्भ

अच्छा मेल: मिथुन, धनु

मध्यम मेल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

कमजोर मेल: कन्या, मीन

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)